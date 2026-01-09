Αποκαθίστανται σταδιακά τα δρομολόγια των πλοίων, που παρέμεναν δεμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Προς το παρόν δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν και τα δύο πρωινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 7, τοπικά έως 8 μποφόρ, με εξασθένηση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στα δυτικά, και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς 4 έως 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ.