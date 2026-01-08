Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά έως και τα 9, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιάς έχουν προγραμματιστεί κανονικά οι αποψινές αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων Knossos Palace και Nissos Rodos στις 21:00, καθώς και του Αριάδνη στις 22:00 με προορισμό τα Χανιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν προς άλλους προορισμούς καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο, Παρασκευή, με την μέρα να ξεκινάει με αρκετή ηλιοφάνεια και παγωνιά στην ηπειρωτική χώρα, και μέτριας έντασης βροχές στο ανατολικό Αιγαίο.

Οι βροχές γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα. Σταδιακά το μεσημέρι στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο και αργά το βράδυ προς το ξημέρωμα της επόμενης μέρας στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά, και στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται αραιές νεφώσεις, που από το απόγευμα θα πυκνώσουν, αλλά και διαστήματα με ηλιοφάνεια.