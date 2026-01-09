Ο Πιέρρος Ι. Τζανετάκος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς θα λειτουργεί το κέντρο ελέγχου που ετοιμάζει το Υπουργείο Ναυτιλίας για το Αιγαίο. Ο ρόλος των θαλάσσιων πάρκων και οι κινήσεις της Ελλάδας για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο podcast με τίτλο «Στα σκαριά το “στρατηγείο” επιτήρησης για το Αιγαίο» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:35 Τι είναι το κέντρο ελέγχου που ετοιμάζεται για την προστασία του Αιγαίου.

Τι είναι το κέντρο ελέγχου που ετοιμάζεται για την προστασία του Αιγαίου. 2:13 Από τι θα αποτελείται το εν λόγω σύστημα ασφαλείας.

Από τι θα αποτελείται το εν λόγω σύστημα ασφαλείας. 3:20 Ποιοι και τι θα εποπτεύουν στο Αιγαίο μέσω των νέων τεχνολογιών.

Ποιοι και τι θα εποπτεύουν στο Αιγαίο μέσω των νέων τεχνολογιών. 5:30 Τα τεχνολογικά συστήματα που διαθέτει η Τουρκία για την παρακολούθηση των συνόρων της.

Τα τεχνολογικά συστήματα που διαθέτει η Τουρκία για την παρακολούθηση των συνόρων της. 7:19 Γιατί δημιουργήθηκαν τα θαλάσσια πάρκα και πώς εξυπηρετούν την Ελλάδα ως προς τις γκρίζες ζώνες.

Γιατί δημιουργήθηκαν τα θαλάσσια πάρκα και πώς εξυπηρετούν την Ελλάδα ως προς τις γκρίζες ζώνες. 10:30 Τι κατάσταση επικρατεί αυτή την περίοδο στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Τι κατάσταση επικρατεί αυτή την περίοδο στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 12:20 Η στρατηγική της κυβέρνησης ώστε να εδραιώσει τη θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια