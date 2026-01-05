Σφοδρή χιονόπτωση προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στις αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές συγκοινωνίες στην Ολλανδία, με εκατοντάδες πτήσεις να ακυρώνονται και τα τρένα γύρω από το Άμστερνταμ να σταματούν εντελώς.

Τουλάχιστον 500 πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Σιπχολ του Άμστερνταμ, ένα από τα πιο πολυσύχναστα στην Ευρώπη, ενώ αυτό παρέμεινε κλειστό για εισερχόμενη κυκλοφορία μέχρι τις 14:00 ώρα Ελλάδας λόγω του χιονιού, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP. Τα αεροπλάνα που είχαν προορισμό το Άμστερνταμ ανακατευθύνθηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

Το αεροδρόμιο είχε ήδη αναγκαστεί να ακυρώσει εκατοντάδες πτήσεις καθημερινά από την Παρασκευή λόγω χιονιού και χαμηλών θερμοκρασιών.

Σοβαρά προβλήματα στους δρόμους και τον σιδηρόδρομο

Η χιονόπτωση, που κάλυψε μεγάλα τμήματα της Ολλανδίας το πρωί της Δευτέρας, προκάλεσε επίσης σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Η ολλανδική εταιρεία σιδηροδρόμων NS ανακοίνωσε ότι κανένα τρένο δεν εκτελούσε δρομολόγια στην περιοχή γύρω από το Άμστερνταμ, ενώ οι δημόσιες συγκοινωνίες επηρεάστηκαν σοβαρά σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο πάγος και το χιόνι προκάλεσαν επίσης καθυστερήσεις και ατυχήματα στους δρόμους, παρά τις συστάσεις των αρχών προς τους πολίτες να παραμείνουν στο σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερο. Η χιονόπτωση αναμένεται να συνεχιστεί στην Ολλανδία καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.