Η σφοδρή χιονόπτωση στις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ έθεσε σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να προκαλούν προβλήματα στις μετακινήσεις ενώ χάος έχει προκληθεί στα αεροδρόμια με χιλιάδες πτήσεις να έχουν ακυρωθεί..

People walk over the Brooklyn Bridge in New York City. New York City metro area is forecast to get up to 8 inches of snow in what is expected to be one of the biggest snowstorms to hit the city in years.#GettyVideo 🎥 @spencerplatt1 👉 https://t.co/lOhl2mxFFh pic.twitter.com/wHQMtYFoYB — Getty Images News (@GettyImagesNews) December 28, 2025

Εντεκα εκατοστά χιονιού καταγράφηκε στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2022, ενώ σε άλλα μέρη της πολιτείας το χιόνι έφτασε έως και τα 7,5 εκατοστά, δήλωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS).

Η τελευταία φορά με έντονη χιονόπτωση ήταν το 2022, όταν έπεσαν 25 εκατοστά χιονιού στο Σέντραλ Παρκ.

A powerful winter storm has disrupted one of the busiest travel weekends of the year in New York City and northeastern US. More than 1,000 flights have been cancelled or delayed due to snow. Read more: https://t.co/mPDKWi4zRw pic.twitter.com/y487ivCtOq — Sky News (@SkyNews) December 27, 2025

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρύξει η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, τις περισσότερες από τις μισές κομητείες της πολιτείας πριν από την έλευση του χιονιά.

Κίνδυνος μαύρου πάγου

Οι εξαιρετικά δυσχερείς καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει πολλά προβλήματα στις μετακινήσεις με τις Αρχές να προειδοποιούν ότι το λιώσιμο του χιονιού θα μπορούσε να οδηγήσει σε σχηματισμό μαύρου πάγου σε δρόμους και γέφυρες.

Ακύρωση χιλιάδων πτήσεων

Τουλάχιστον 9.000 πτήσεις να έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει από το βράδυ της Παρασκευής (26/12), σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Τα αεροδρόμια John F. Kennedy International, Newark Liberty International και LaGuardia εξέδωσαν προειδοποιήσεις για χιόνι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας ότι οι καιρικές συνθήκες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω διαταραχές στις πτήσεις.

Ο αντίκτυπος του κύματος ψύχους έχει γίνει αισθητός σε αεροδρόμια σε όλη τη χώρα.

Το Σαν Φρανσίσκο και το Ορλάντο αντιμετώπισαν καθυστερήσεις στα ταξίδια. Εκατοντάδες καθυστερήσεις πτήσεων έχουν επίσης σημειωθεί σε αεροδρόμια της Φλόριντα, σύμφωνα με το NBC News.