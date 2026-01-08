Οι θυελλώδεις άνεμοι, που τοπικά φτάνουν τα 9 μποφόρ, βάζουν εμπόδια στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Σύμφωνα με το Λιμενικό από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια των πλοίων με προορισμό τα Δωδεκάνησα, ενώ όλα τα υπόλοιπα δρομολόγια προς άλλες νησιωτικές περιοχές έχουν προσωρινά διακοπεί. Για τον Αργοσαρωνικό, τα δρομολόγια δεν εκτελούνται μέχρι νεωτέρας.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ σε ισχύ παραμένει απαγόρευση απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

Κλειστές παραμένουν επίσης οι πορθμειακές γραμμές Φανερωμένη Σαλαμίνας-Μέγαρα, Νέα Στύρα-Αγία Μαρίνα, Κεραμωτή-Θάσος, Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα, Ρίο-Αντίρριο και Κυλλήνη-Ζάκυνθος.

Προβλήματα στην Ήπειρο

Έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται τις τελευταίες ώρες με το επίκεντρο της κακοκαιρία να βρίσκεται στην Ήπειρο, όπου εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής. Προβλήματα υπήρξαν και στις μετακινήσεις.

Η κακοκαιρία στην Ήπειρο οδήγησε σε ματαίωση της άφιξης της απογευματινής πτήσης στα Ιωάννινα, αφού το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Αθήνα υποχρεώθηκε να επιστρέψει στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» χωρίς να επιχειρήσει προσγείωση.

Το κύμα κακοκαιρίας έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα, κυρίως στα Βόρεια και Κεντρικά Τζουμέρκα, με κατολισθήσεις, και ζημιές στο οδικό δίκτυο, καθώς και σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα ύδρευσης, ιδίως στην περιοχή του Καταρράκτη, από όπου υδρεύονταν πολλά χωριά.

Μικρότερης έκτασης ζημιές καταγράφονται σε Ζαγόρι, Κόνιτσα, Πωγώνι και Θεσπρωτία. Τριάντα πέντε μηχανήματα επιχειρούν σε διάφορα σημεία, ενώ οι ποταμοί Λούρος και Καλαμάς βρίσκονται σε οριακό σημείο, με υπερχείλιση του Καλαμά στην Κορύτιανη και πλημμύρα καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Παράλληλα, σημειώθηκαν πτώσεις δέντρων σε Πέρδικα, Γραικοχώρι και μάλιστα σε όχημα και στον κάμπο Σκάλας Φιλιατών