Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει άστατος αλλά σταδιακά μέσα στην ημέρα τα φαινόμενα θα εξασθενούν και η πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει να γίνεται αισθητή.

Καταιγίδες προβλέπονται το πρωί στην Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και τη δυτική Ελλάδα, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Οι πιο ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με εξασθένηση το απόγευμα. Οι βροχές στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι μέτριας έντασης, ενώ πυκνές θα είναι οι χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως της Ηπείρου, ενώ θα χιονίσει στη δυτική Μακεδονία σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Η θερμοκρασία σε πτώση θα φτάσει έως 13 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά 15 στα ανατολικά τμήματα και 17 στο νότιο Αιγαίο, με παγετό αργά το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις στα πελάγη 7 – 8 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς.

Στην Αττική προβλέπονται κατά διαστήματα νεφώσεις, με ασθενείς βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 15 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι, θα σημειώσει απότομη πτώση μέχρι το βράδυ στους 8 βαθμούς. Δυτικοί οι άνεμοι 6 – 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειώνονται μικρής έντασης τοπικές βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η μέγιστη θερμοκρασία από 11 βαθμούς, θα σημειώσει απότομη πτώση το μεσημέρι και θα πέσει στους 3 βαθμούς το βράδυ. Βόρειοι οι άνεμοι 4 – 6 μποφόρ.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή, στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι αναμένεται βαθμιαία βελτίωση. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τα βόρεια όπου από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στην ανατολική χώρα. Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Το Σάββατο, στα δυτικά ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Την Κυριακή, στη δυτική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και από το μεσημέρι θα στραφούν στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση από τα βόρεια.