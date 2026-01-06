Συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας λόγω της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που προβλέπονται από σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται:

στην Ήπειρο,

το Βόρειο Ιόνιο,

την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

και την Αιτωλοακαρνανία.

Σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι:

Δυτικής Ελλάδας,

Ηπείρου

και Ιονίων Νήσων.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ήδη βρίσκεται σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα ώστε να τεθούν σε επιχειρησιακή δράση εφόσον απαιτηθεί.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ο καιρός αύριο

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι άστατος με επίμονες, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις, αλλά ζεστός για την εποχή με αφρικανική σκόνη και θυελλώδεις νοτιάδες στο Αιγαίο σε εντάσεις 8 – 9 μποφόρ.

Βροχές και ισχυρές καταιγίδες μεγάλης διάρκειας προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπεται αυξημένη συννεφιά, με πιο διάσπαρτες και μικρότερης έντασης βροχές.

Η θερμοκρασία σε άνοδο, θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 18 – 20 βαθμούς, έως 22 στα ανατολικά ηπειρωτικά και έως 23 – 24 στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 – 7 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο θυελλώδεις 8 – 9 μποφόρ.

Στην Αττική ασθενείς βροχές θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες και αργά το βράδυ, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε παροδικές νεφώσεις με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 – 21 βαθμούς, νοτιοδυτικοί οι άνεμοι 6 και από το βράδυ 7 μποφόρ.

Αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 – 18 βαθμούς με νότιους ανέμους 5 – 6 μποφόρ τοπικά.