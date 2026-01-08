Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026, η Αθήνα ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα από τα πιο σημαντικά έργα αστικής αναγέννησης των τελευταίων ετών: Το «ε», στο κέντρο της πόλης, στο χώρο όπου για περισσότερα από εξήντα χρόνια στεγαζόταν το ιστορικό ξενοδοχείο Hilton Athens.

Στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου αναμένεται να ξεκινήσει την πλήρη λειτουργία του το συγκρότημα, ενώ κάποια τμήματα του, όπως η σύγχρονη λέσχη μελών House of NYNN, ξεκίνησε νωρίτερα την λειτουργία της (Ιούλιο 2025).

Στο κέντρο αυτού του νέου τοπόσημου της Αθήνας βρίσκεται η επιστροφή της διεθνούς ξενοδοχειακής αλυσίδας Hilton στην καρδιά της ελληνικής πρωτεύουσας, με το πλέον πολυτελές της brand, το Conrad.

Το Conrad Athens, The Ilisian – το πρώτο ξενοδοχείο της πολυτελούς Conrad Hotels & Resorts στην Ελλάδα, το δέυτερο το Conrad Corfu θα λειτουργήσει στην Κέρκυρα, όπως έχει ανακοινωθεί στην ιστοδελίδα της Hilton- δέχεται ήδη κρατήσεις αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου με τις τιμές να κυμαίνονται από 537 ευρώ έως και 1.212 ευρώ για τον πρώτο μηνα λειτουργίας.

Το ξενοδοχείο αποτελεί τον πυρήνα του πολυλειτουργικού προορισμού και θα συμπεριλαμβάνει:

Περισσότερα από 300 δωμάτια και σουίτες, πολλές με θέα στην Ακρόπολη και την Αθήνα.

Πολυτελείς σουίτες υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης της Omega Penthouse – μια σουίτα 400 τ.μ. με ιδιωτική πισίνα και πανοραμική θέα.

Εστιατόρια και μπαρ υψηλής γαστρονομίας (εννέα διαφορετικές προτάσεις), συμπεριλαμβανομένων rooftop bar και fine dining σημείων.

Μεγάλες εγκαταστάσεις ευεξίας και wellness (πάνω από 2.000 τ.μ.), με κέντρο Longevity Clinic και δύο πισίνες, κλειστές και υπαίθριες.

Την ιδιωτική λέσχη House of NYNN, ένα lifestyle μέλος-κλαμπ με χώρους κοινωνικοποίησης, εργασίας και ψυχαγωγίας.

Η επένδυση ενσωματώνει επίσης κατοικίες υψηλής αισθητικής κάτω από τα brands Conrad Residences και Waldorf Astoria Residences, που απευθύνονται σε μακροχρόνια διαμονή ή ιδιοκτησία στην καρδιά της πόλης — κάτι που αποτελεί πρωτοποριακή προσθήκη για την Αθήνα.

Η αρχιτεκτονική ταυτότητα του έργου σέβεται και αναδεικνύει στοιχεία του ιστορικού κτιρίου του πρώην Hilton Athens, όπως οι χαρακτηριστικές προσόψεις του Γιάννη Μόραλη — διασφαλίζοντας μια ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη αισθητική.

Η μεταμόρφωση αυτού του εμβληματικού σημείου της πόλης δεν είναι απλώς μια επανεκκίνηση λειτουργίας ενός ξενοδοχείου. Όπως είπε ο Πρόεδρος της TEMEΣ Α.Ε. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος τον Ιούνιο του 2024 στην πρώτη επίσημη παορυσίαση του The Illisian , ο νέος προορισμός έχει στόχο «να αναδείξει διεθνώς το σύγχρονο πρόσωπο της Αθήνας και να συμβάλει περαιτέρω στην καθιέρωση της ελληνικής πρωτεύουσας μεταξύ των κορυφαίων επιλογών στην Ευρώπη για ταξίδια ή ακόμα και για μόνιμη διαμονή. Φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης και έμπνευσης όπου οι διεθνείς επιρροές δένουν αρμονικά με τον τοπικό του χαρακτήρα».

Η επένδυση και το οικονομικό αποτύπωμα

Η συνολική επένδυση για την κατασκευή και λειτουργία του The Ilisian υπερβαίνει τα 340 εκατομμύρια ευρώ, με την ΤΕΜΕΣ και το Olayan Group να ηγούνται του εγχειρήματος.

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, η συνολική επίδραση του The Ilisian μέχρι και την πρώτη 5ετία λειτουργίας του θα ξεπεράσει το 1,25 δισ. ευρώ. Η επίδραση αυτή προέρχεται από τον τουρισμό, την εστίαση, το λιανικό εμπόριο αλλά και τη συνολική ενίσχυση του αστικού οικοσυστήματος της Αθήνας.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επίδραση στην απασχόληση, καθώς έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 800 άμεσες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο, ενώ κατά τη λειτουργία του θα απασχοληθούν άμεσα έως και 800 εργαζόμενοι (3 φορές περισσότερες θέσεις από την προηγούμενη λειτουργία ως ξενοδοχείο).

Στην μελέτη χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του μοντέλου Leontief έμμεσων (indirect) εισροών- εκροών, προκειμένου να μελετηθεί ολιστικά η συνεισφορά της νέας επένδυσης στην οικονομία της Αττικής και της χώρας ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα.

Σύμφωνα με το μοντέλο, ο πολλαπλασιαστής τελικού προϊόντος για τρεις βασικούς δείκτες της Εθνικής και Περιφερειακής Οικονομίας, δηλαδή τη «Διαμονή και Εστίαση», «Κατασκευές» και «Λιανικό Εμπόριο» έχει ως εξής: Κάθε ένα ευρώ της επένδυσης στον κλάδο της κατασκευής αυξάνει το συνολικό προϊόν στην οικονομία κατά 1,34 ευρώ επιπλέον.

Επίσης για κάθε ένα ευρώ που θα επενδύεται στη λειτουργία της νέας επένδυσης θα αυξάνει το συνολικό προϊόν στην τοπική οικονομία κατά 1,17 ευρώ επιπλέον.

Τέλος για κάθε ένα ευρώ της επένδυσης στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου θα αυξάνει το συνολικό προϊόν στην οικονομία κατά 2,01 ευρώ επιπλέον, σημαντικά υψηλότερα από τους υπόλοιπους κλάδους.

Πηγή: ot.gr