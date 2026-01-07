Σε λιποθυμική κατάσταση εντοπίστηκε 13χρονο κορίτσι το βράδυ της Κυριακής στην οδό Ορφέως στο Περιστέρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη βρισκόταν με την παρέα της όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της, καθώς είχε καταναλώσει αλκοόλ που φέρεται να είχε προμηθευτεί από περίπτερο της περιοχής.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου και νοσηλεύεται προληπτικά.

Για το περιστατικό επενέβη η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα της ανήλικης για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ παράλληλα συνελήφθη και ο 52χρονος υπάλληλος περιπτέρου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα αλκοόλ και καπνού.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου.