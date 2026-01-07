Βροχές, τσουχτερό κρύο και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες μέρες.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία προειδοποιώντα για ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένονται σε λίγες ώρες σήμερα Τετάρτη (07-01-26) και οι οποίες θα συνεχιστούν έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Για χιόνια σε αρκετές περιοχές της χώρας και τσουχτερό κρύο ταυτόχρονα κάνει λόγο και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Οι καταιγίδες με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες συνεχίζονται μέχρι και την Πέμπτη, αλλά από το Σαββατοκύριακο αναμένεται μια δραματική αλλαγή, με ένα «μίνι χειμώνα», όπως τον περιγράφει ο μετεωρολόγος.

Αναλυτικό το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τετάρτη (07-01-26)

α. Στην Ήπειρο

β. Στην Αιτωλοακαρνανία

γ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Την Πέμπτη (08-01-26) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.

Ερχονται τσουχτερό κρύο και χιόνια – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Καταιγίδες σε συνδυασμό με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες επικρατούν αυτές τις ημέρες στη χώρα, με τα φαινόμενα να διατηρούνται έως και την Πέμπτη. Ωστόσο, το σκηνικό του καιρού αλλάζει ραγδαία, καθώς από το Σαββατοκύριακο αναμένεται ένα έντονο κύμα ψύχους, που ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, χαρακτηρίζει ως έναν «μίνι χειμώνα».

Ήδη κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττει την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ το Σάββατο τα φαινόμενα θα εντοπιστούν κυρίως στα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας, αναφέρει σε νεότερη πρόγνωσή του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Από την Κυριακή και για τουλάχιστον τρεις ημέρες, μια πολική αέρια μάζα θα κινηθεί προς την Ελλάδα, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και επικράτηση τσουχτερού κρύου. Την Κυριακή και τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περαιτέρω, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη το ψύχος θα γίνει πιο έντονο.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα χιόνια θα κατέβουν σε χαμηλότερα υψόμετρα, με αυξημένες πιθανότητες να σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμη και κοντά στη θάλασσα. Από τα χιόνια φαίνεται ότι θα ευνοηθούν κυρίως τα νησιά του Αιγαίου.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, ανοίγεται μπροστά μας ένα διάστημα με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, τσουχτερό κρύο και έντονο παγετό, με τον χειμώνα να δείχνει για τα καλά τα «δόντια» του.