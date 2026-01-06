Με βροχές και καταιγίδες θα εορταστούν σήμερα τα Θεοφάνεια σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα κυρίως στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 7, ενώ στο βορειοανατολικό και το νότιο Αιγαίο από το βράδυ θα φτάσουν έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως τους 20 βαθμούς Κελσίου στα νότια.

Σε «Red Code» πέντε Περιφέρειες

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), έθεσε σε Red Code Πέντε Περιφέρειες.

Ειδικότερα, από σήμερα Τρίτη 06/01/2026 έως Τετάρτη 07/01/2026 τις Περιφέρειες:

– Δυτικής Ελλάδας

– Ηπείρου

– Ιονίων Νήσων

Από την Τετάρτη 07/01/2026 έως και την Πέμπτη 08/01/2026, τις Περιφέρειες:

– Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

– Πελοποννήσου

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Την Τρίτη και την Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στην Κέρκυρα), την Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία. Τοπικά ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

2) Επιπροσθέτως, την Τετάρτη αναμένοντα ισχυρά φαινόμενα στη Δυτική και Νότια Πελοπόννησο.

3) Την Τετάρτη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους θυελλώδεις νοτιάδες.

4) Την Πέμπτη η κακοκαιρία θα διατηρηθεί αλλά με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.

Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων

Συστάσεις προς τους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Γενική Γραμματεία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών όπου αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

– Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

– Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

– Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

– Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

– Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

– Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

– Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι, που το απόγευμα θα ενταθούν. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 μποφόρ, στα παράκτια έως 7. Θερμοκρασία από 9 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Άνεμοι νότιοι 4 με 6 και στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες βροχές από το μεσημέρι. Άνεμοι νότιοι 4 με 6, στα ανατολικά και νότια έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Άνεμοι νότιοι 5 με 7 και από το βράδυ στα νότια έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Άνεμοι νότιοι 6 με 7 και από το βράδυ στα βόρεια έως 8 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς.

Αττική: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Άνεμοι νότιοι 4 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών βροχών από το μεσημέρι. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς.