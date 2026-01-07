Οι ισχυροί άνεμοι που προβλέπονται για αύριο Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, στο Αιγαίο Πέλαγος, ακινητοποιούν τα πλοία με προορισμό Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, από το λιμάνι της Ραφήνας. Συγκεκριμένα, θα ισχύσει απαγορευτικό απόπλου για τα δρομολόγια προς τα συγκεκριμένα νησιά, καθώς και για τα αντίστοιχα της επιστροφής προς τη Ραφήνα.

Έτσι, δε θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο του πλοίου «Θεολόγος Π.», με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 07:50 από τη Ραφήνα προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο, καθώς και το δρομολόγιο επιστροφής του από τη Μύκονο στις 13:45.

Παράλληλα, ακυρώνονται και τα δρομολόγια του πλοίου «Andros Queen», τόσο από τη Μύκονο, στις 07:35, προς Τήνο – Άνδρο – Ραφήνα, όσο και από τη Ραφήνα στις 17:30 προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.

Λιμάνι Πειραιά

Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, προς Τήνο και Μύκονο, μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση. Νεότερη ενημέρωση αναμένεται εντός της ημέρας.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις και να επικοινωνούν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ή τις ναυτιλιακές εταιρείες για περαιτέρω πληροφορίες.