Ισχυροί νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους στα πελάγη έως 7, ενώ τοπικά στο Αιγαίο φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, κρατώντας «δεμένα» πλοία σε αρκετά λιμάνια της χώρας και επηρεάζοντας τη σύνδεση με πολλές νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν τα δρομολόγιά τους μόνο κατά την κρίση των πλοιάρχων και ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια με προορισμό τις Κυκλάδες, με αποτέλεσμα εκατοντάδες επιβάτες να παραμένουν σε αναμονή. Αντίστοιχα, από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, ενώ τα πλοία εκτελούν δρομολόγια μόνο έως το Μαρμάρι.

Κλειστή η γραμμή Πρίνου – Καβάλας

Παράλληλα, κλειστή παραμένει και η πορθμειακή γραμμή Πρίνου – Καβάλας, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και η θαλασσοταραχή δεν επιτρέπουν την ασφαλή εκτέλεση των δρομολογίων.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις ή ακυρώσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, καθώς η κατάσταση παραμένει δυναμική και εξαρτάται από την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.