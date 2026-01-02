Απαγορευτικό απόπλου θα έχουμε το Σάββατο για τους περισσότερους προορισμούς από το λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το απαγορευτικό αφορά τόσο τα πρωινά όσο και τα απογευματινά δρομολόγια και η εξομάλυνσή τους αναμένεται να γίνει από την Κυριακή. Οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και με τις εταιρείες ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία τους.

Η ΕΜΥ στο δελτίο καιρού προβλέπει νοτιοδυτικούς ανέμους εντάσεων 6-7 και τοπικά οκτώ μποφόρ για τις Κυκλάδες. Μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί τα δρομολόγια των πλοίων BLUE STAR DELOS, BLUE STAR PAROS καθώς και τα δρομολόγια των Fast Ferries και Golden Star Ferries με τα πλοία Θεολόγος Π και Andros Queen.

Τα δρομολόγια που έχουν αναβληθεί

BLUE STAR PAROS: Το δρομολόγιο του πλοίου από Πειραιά 07:30 για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

BLUE STAR DELOS: Το δρομολόγιο του πλοίου από Πειραιά 07:25 για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Andros Queen: Το δρομολόγιο του πλοίου από Μύκονο 12:00 για Τήνο, Άνδρο, Ραφήνα και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Θεολόγος Π: Το δρομολόγιο του πλοίου από Ραφήνα 07:50 για Άνδρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή, δεν θα πραγματοποιηθεί.