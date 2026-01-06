Εν αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων στήριξης του πρωτογενούς τομέα από την κυβέρνηση, οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προειδοποιώντας ότι εάν δεν ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή. Όπως τονίζουν, «τα όρια έχουν εξαντληθεί».

Στη Νίκαια, παραμένει κλειστή η αερογέφυρα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ για σήμερα έχει ανακοινωθεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00. Μετά τον εκ νέου αποκλεισμό της αερογέφυρας, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε τροποποίηση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, μέλος του Συντονιστικού της Νίκαιας, οι αγρότες δεν προσέρχονται στον διάλογο «σαν ζητιάνοι», σημειώνοντας ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για επιστροφή φόρου κατανάλωσης και όχι αφορολόγητο πετρέλαιο δεν καλύπτουν τις ανάγκες τους.

Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη Δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου επίσης στον Ε65, των Τρικάλων. Οι αγρότες πραγματοποίησαν συνελεύσεις, στις οποίες αποφάσισαν κλιμάκωση των αγωνιστικών τους κινητοποιήσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μεθαύριο Πέμπτη θα μεταβούν στο Μουργκάνι, όπου θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό. Οι αγρότες της Καρδίτσας αποφάσισαν για την ερχόμενη Πέμπτη κάθοδο με τρακτέρ στο Μπράλο της Φθιώτιδας, προκειμένου να αποκλείσουν κάθε σημείο μετακίνησης από και προς την Αθήνα.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, διατηρώντας σε ισχύ τις παρεμβάσεις που επηρεάζουν την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Από χθες κλειστή παραμένει η αερογέφυρα του κόμβου της Νίκαιας στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ η Ελληνική Αστυνομία εφαρμόζει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με εκτροπές της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τη σήμανση και τις υποδείξεις των αρχών.

Παράλληλα, για σήμερα Τρίτη έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00, με τη συμμετοχή τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων από το μπλόκο της Νίκαιας, στο πλαίσιο των συντονισμένων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στην Αχαΐα, κλειστή παραμένει η Περιμετρική Οδός Πατρών, η οποία δεν θα ανοίξει ούτε για τα Θεοφάνια, ενώ στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια Δρεπάνου και το λιμάνι της Πάτρας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι μπάρες των διοδίων στο Αγγελόκαστρο παραμένουν ανοιχτές έως την Πέμπτη, με πιθανή μετακίνηση αγροτών προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου.

Στη Βοιωτία, η κυκλοφορία εκτρέπεται σε τμήματα της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, με εναλλακτικές διαδρομές μέσω παράδρομων και επαρχιακών οδών.

Στον Έβρο, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό του τελωνείου Προμαχώνα για τα φορτηγά οχήματα. Ανοιχτό παραμένει το τελωνείο Κήπων μόνο για ΙΧ, τουριστικά λεωφορεία και φορτηγά με ευπαθή προϊόντα από την Τουρκία.

Στα Χανιά, οι αγρότες στα Μεγάλα Χωράφια συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, με προγραμματισμένο κλείσιμο της Εθνικής Οδού την Πέμπτη και πορεία προς την Εφορία Χανίων την Παρασκευή.

Μετωπική σύγκρουση με το Μαξίμου

«Η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλές ημέρες, και μάλιστα δια στόματος πρωθυπουργού, έχει καλέσει σε διάλογο τους αγρότες. Οι αγρότες αδιάλλακτα τον αρνούνται. Προτάσεις έχουν πέσει στο τραπέζι, οι αγρότες δεν θέλουν να κάνουν διάλογο, θέλουν να στείλουν τελεσίγραφα. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έπρεπε να κάνει το σωστό», λέει για το θέμα, μιλώντας στο MEGA, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής ΝΔ.

«Δώσαμε περιθώριο έκφρασης στο αγροτοσυνδικαλιστικό και κτηνοτροφικό κίνημα. (…) Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, για τον λόγο αυτόν και πάλι καλοπροαίρετα η κυβέρνηση τι λέει; Ότι αύριο θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις. Υπάρχει και μία κόκκινη γραμμή, ένα όριο αντοχής και ανοχής της κοινωνίας».

Όπως λέει ο ίδιος: «Οι αγρότες είναι από εκείνες τις κοινωνικές ομάδες τις οποίες εμείς επιδιώξαμε από την πρώτη στιγμή ως κυβέρνηση να ελαφρύνουμε». «Δεν μπορεί διαρκώς να έχουμε το ‘έθιμο’ των κλειστών δρόμων κάθε τρεις και λίγο», καταλήγει.

«Υπάρχουν ευθύνες της κυβέρνησης»

Από την πλευρά της, η Βάσια Αναστασίου, μέλος ΚΕ ΠΑΣΟΚ, τονίζει:

«Το γεγονός ότι οι αγρότες είναι στους δρόμους είναι με ευθύνη της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση να μην κατηγορεί τους αγρότες που δεν πηγαίνουν για διάλογο γιατί έχουν μία τριπλή γραμμή στη ΝΔ. Στην αρχή ο κ. Μητσοτάκης μίλαγε για διάλογο χωρίς πλαίσιο, μετά μας παρουσιάζουν σαν success story ότι έχουν ικανοποιήσει το 70% των αιτημάτων και τρίτον ελάτε στο Μέγαρο Μαξίμου να κάνετε τους κλακαδόρους στα μέτρα που θα σας ανακοινώσουμε».

Απευθυνόμενη στον εκπρόσωπο της ΝΔ υπογράμμισε: «Δημιουργείτε επίτηδες τεχνητό κοινωνικό αυτοματισμό προκειμένου να διχάσετε την κοινωνία. Η κοινωνία πρέπει να είναι ενωμένη στο αγροτικό ζήτημα». «Άλλο διάλογος όπου συμμετέχουν δύο, συζητούν και διαμορφώνουν μία ενιαία πρόταση και άλλο η ανακοίνωση», λέει η ίδια επισημαίνοντας: «Κανείς δεν θέλει να είναι κλειστοί οι δρόμοι, κανείς δεν θέλει να χωρίζεται η Ελλάδα στα δύο αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ευθύνες πίσω από αυτούς τους κλειστούς δρόμους και οι ευθύνες είναι της κυβέρνησης της ΝΔ».

«Έλλειμμα εμπιστοσύνης»

«Οι αγρότες δεν θέλουν να ταλαιπωρούν τους συμπολίτες και κάνω έκκληση στην κυβέρνηση αύριο που θα εξειδικεύσει, επειδή υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση απολύτως δικαιολογημένο, μαζί με τα μέτρα τα οποία θα εξειδικεύσει πρέπει οπωσδήποτε να βάλει έναν συγκεκριμένο οδικό χάρτη και να αναφερθεί σε τέσσερα κεφαλαιώδη ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την Κοινή Αγροτική Πολιτική», λέει από την πλευρά του για το αγροτικό ο Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ. Αναφερόμενος στη συμφωνία Μερκοσούρ σημειώνει: «Το 2018 ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στις Βρυξέλλες διοργάνωσε σύσκεψη με τους ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων με αντικείμενο την αντίθεση στη συμφωνία Μερκοσούρ». «Ακούω την κυβέρνηση να μιλάει για ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Πριν την ανάπτυξη προϋπόθεση είναι η βιωσιμότητα. Σήμερα εγκαταλείπουν το επάγγελμα οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα, ουσιαστικά μέτρα. Τα ‘πυροτεχνήματα’ που λέει η κυβέρνηση δεν ισχύουν», καταλήγει.

Παύλος Μαρινάκης: «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα»

Όπως δήλωσε το μεσημέρι της Δευτέρας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης «τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες, η κυβέρνηση είναι για όλους τους αγρότες και όχι μόνο για όσους βρίσκονται στα μπλόκα». Με τον τρόπο αυτό, υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική έχει οριζόντιο χαρακτήρα και δεν στοχεύει σε επιλεκτικές παρεμβάσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ακόμη πως «αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει άλλη υπομονή», στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση θεωρεί ολοκληρωμένο το πακέτο στήριξης προς τον αγροτικό κόσμο.

«Μπορεί όλοι να θέλουμε οι αγρότες να πάρουν τα περισσότερα που μπορεί να αντέξει η οικονομία, αλλά είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών. Θεωρούμε ότι όσοι αγρότες θέλουν να έρθουν να συζητήσουμε τις ανακοινώσεις αυτές μπορούν. Η κυβέρνηση θα κάνει τις ανακοινώσεις είτε έρθουν είτε όχι και θα προχωρήσουμε μπροστά»

Κληθείς να ερωτηθεί τι σημαίνει η φράση «δεν υπάρχει άλλη υπομονή», ο κ. Μαρινάκης είπε ότι «η κυβέρνηση εξήντλησε την επιείκεια σε κάτι που συνέβη το τελευταίο διάστημα. Δεν υπάρχει κράτος που να μπορεί να εκτελέσει επιχείρηση εκκένωσης τρακτέρ από τον δρόμο. Έχει εξαντληθεί η υπομονή των ανθρώπων που έκαναν 5-6 ώρες παραπάνω για να πάνε στον προορισμό τους. Πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό. Το να είσαι υπέρ του να πάρει κάποιος συμπολίτης παραπάνω δεν σημαίνει ότι μπορείς να ανέχεσαι για καιρό μια κατάσταση ταλαιπωρίας».

«Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει ανάγκη νομοθέτησης νέων μέτρων, υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο αλλά τα όρια έχουν εξαντληθεί, για να μην πω ότι είμαστε στο “και 5″» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.