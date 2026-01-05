Ένας από τους πιο διάσημους και έμπειρους ποινικολόγους των ΗΠΑ, ο Μπάρι Τζόελ Πόλακ, θα υπερασπιστεί τελικά τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ενώπιον της αμερικανικής Δικαιοσύνης.

Αν και αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι ο Μαδούρο θα εμφανιζόταν στο δικαστήριο με δημόσιο συνήγορο υπεράσπισης, λίγο πριν από την ακροαματική διαδικασία έγινε γνωστό ότι προσέλαβε τον Πόλακ, δικηγόρο με έδρα την Ουάσιγκτον και περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας σε ομοσπονδιακές ποινικές υποθέσεις.

Ποιος είναι ο Πόλακ

Ο Πόλακ είναι ένας από τους πιο προβεβλημένους ποινικολόγους στις ΗΠΑ, καθώς έχει χειριστεί υποθέσεις υψηλού πολιτικού και διεθνούς ενδιαφέροντος, ενώ είναι γνωστός για τη βαθιά εξειδίκευσή του σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας, εκδόσεων, οικονομικού εγκλήματος και πολύπλοκων ομοσπονδιακών διώξεων. Μεταξύ των πιο γνωστών υποθέσεων που έχει αναλάβει συγκαταλέγεται η υπεράσπιση του ιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, που οδήγησε στη συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές και τελικά στην απελευθέρωσή του.

Ο Μπάρι Τζόελ Πόλακ είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Georgetown, ενώ έχει διατελέσει και μέλος σημαντικών νομικών επιτροπών. Θεωρείται δικηγόρος με ιδιαίτερη επιρροή στα ομοσπονδιακά δικαστήρια και με ισχυρό ιστορικό σε υποθέσεις που αγγίζουν τα όρια της πολιτικής και της διεθνούς διπλωματίας.

Ιδιώτη δικηγόρο και η Σίλια Φλόρες

Την ίδια ώρα, η σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο, Σίλια Φλόρες, η οποία επίσης αντιμετωπίζει δικαστική διαδικασία στις ΗΠΑ, αναμένεται να εκπροσωπηθεί από τον δικηγόρο Μαρκ Ντόνελι από το Τέξας, ο οποίος διαθέτει εμπειρία σε ποινικές υποθέσεις και έχει στο παρελθόν υπηρετήσει ως ομοσπονδιακός εισαγγελέας.

Η επιλογή ιδιωτών και ιδιαίτερα προβεβλημένων νομικών εκπροσώπων υποδηλώνει ότι το ζεύγος Μαδούρο προετοιμάζεται για μια σκληρή και μακρά δικαστική μάχη με τις αμερικανικές αρχές.