Στον 92χρονο ομοσπονδιακό δικαστή Άλβιν Κ. Χέλερσταϊν, που είναι διάσημος για τις εξαιρετικά ενδελεχής διαδικασίες που ακολουθεί, ανατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης–ορόσημο που αφορά τον Νικολάς Μαδούρο.

Ο Χέλερσταϊν – ο οποίος μπήκε στο δικαστικό σώμα το 1998 υπό τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον- υπηρετεί ως ανώτερος δικαστής στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Νοτίου Διαμερίσματος της Νέας Υόρκης από το 2011 και διαθέτει μακρά εμπειρία σε υποθέσεις υψηλής σημασίας, μεταξύ των οποίων και δίκες που σχετίζονται με τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και με ζητήματα τρομοκρατίας και εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ξένα μέσα ενημέρωσης, το περασμένο καλοκαίρι ενώπιον του ίδιου δικαστή παρουσιάστηκε ο πρώην στρατηγός και επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Βενεζουέλας, Ούγκο Καρβαχάλ Μπάριος, ο οποίος παραδέχθηκε την ενοχή του για κατηγορίες που αφορούν σε ναρκοτρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο δικαστής έχει αναλάβει και υποθέσεις του Τραμπ

Ο Χέλερσταϊν έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα και τα τελευταία χρόνια, όταν απέρριψε αιτήματα του Ντόναλντ Τραμπ για τη μεταφορά της υπόθεσης της «δωροδοκίας με στόχο την φίμωση» της Στόρμι Ντάνιελς σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Ο δικαστής έκρινε ότι η αποζημίωση που κατέβαλε ο Τραμπ στον Μάικλ Κόεν, ο οποίος είχε μεσολαβήσει για την πληρωμή προς την ηθοποιό ταινιών ενηλίκων Στόρμι Ντάνιελς, δεν συνιστούσε επίσημη πράξη που να σχετίζεται με την άσκηση των προεδρικών του καθηκόντων. Ο Τραμπ εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αμφισβητεί τη συγκεκριμένη απόφαση.

Παράλληλα, την περασμένη άνοιξη, ο Χέλερσταϊν εξέδωσε απόφαση με την οποία απαγόρευσε στην κυβέρνηση Τραμπ να κάνει χρήση του Νόμου περί Αλλοδαπών Εχθρών (νόμου του 1798) για την απέλαση πολιτών της Βενεζουέλας, ασκώντας έντονη κριτική για την πρακτική αποστολής μεταναστών σε ξένες φυλακές, «με ελάχιστες πιθανότητες δίκαιης δίκης ή επιστροφής».