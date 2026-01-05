Ο Νικολάς Μαδούρο κρατείται σε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες ομοσπονδιακές φυλακές στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Metropolitan Detention Center (MDC) του Μπρούκλιν.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει εδώ και χρόνια δεχθεί έντονη κριτική από δικαστές, δικηγόρους και κρατούμενους για επικίνδυνες συνθήκες κράτησης και επαναλαμβανόμενες αποτυχίες στη βασική διαχείριση της φυλακής.

Το MDC Brooklyn άνοιξε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, φιλοξενεί περίπου 1.300 άτομα και εξυπηρετεί κυρίως τα ομοσπονδιακά δικαστήρια του Μανχάταν και του Μπρούκλιν. Εκεί κρατούνται άτομα που αναμένουν δίκη ή καταδίκη για ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, από βίαια εγκλήματα συμμοριών και διακίνηση ναρκωτικών έως σύνθετες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Στο παρελθόν έχουν κρατηθεί στη φυλακή και αρκετοί υψηλού προφίλ κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων οι μουσικοί σταρ R. Kelly και Sean Combs, γεγονός που την έχει καταστήσει γνώριμη στο κοινό μέσα από πολύκροτες υποθέσεις.

Footage of Former Venezuelan President Nicolás Maduro entering the DEA Building earlier in New York City, telling bystanders “Goodnight” and wishing them a “Happy New Year.” pic.twitter.com/v4mctwzyc2 — OSINTdefender (@sentdefender) January 4, 2026

Metropolitan Detention Center: Η φυλακή των διασήμων

Το βράδυ του Σαββάτου ο χώρος έξω από τη φυλακή μετατράπηκε σε σκηνή πανηγυρισμών, καθώς Βενεζουελάνοι της διασποράς συγκεντρώθηκαν για να σηματοδοτήσουν την κράτηση του Μαδούρο. Κρατώντας σημαίες της Βενεζουέλας, ζητωκραύγαζαν την ώρα που μια αυτοκινητοπομπή των αρχών επιβολής του νόμου -που πιστεύεται ότι μετέφερε τον Μαδούρο και τη σύζυγό του- εισερχόταν στις εγκαταστάσεις.

Ο Μαδούρο δεν είναι ο πρώτος πρώην αρχηγός κράτους που κρατείται στο MDC Brooklyn. Ο Χουάν Ορλάντο Ερνάντες είχε επίσης κρατηθεί εκεί, ενώ δικαζόταν στις ΗΠΑ για κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών. Αργότερα καταδικάστηκε σε 45 χρόνια φυλάκισης, πριν του δοθεί χάρη και αφεθεί ελεύθερος από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Δεκέμβριο.

Στους σημερινούς κρατούμενους περιλαμβάνονται ο Ισμαέλ Ζαμπάδα Γκαρσία, συνιδρυτής του μεξικανικού καρτέλ Σιναλόα και ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare. Στο παρελθόν έχουν επίσης κρατηθεί εκεί ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ και η Γκισλέιν Μάξγουελ.

Η φυλακή βρίσκεται κοντά σε εμπορικό συγκρότημα, σε μια βιομηχανική παραθαλάσσια ζώνη, με θέα το Άγαλμα της Ελευθερίας. Οι επικριτές της την έχουν περιγράψει ως «κόλαση επί γης» και «μια συνεχιζόμενη τραγωδία». Κρατούμενοι και νομικοί υπερασπιστές καταγγέλλουν επανειλημμένα βία, υποστελέχωση και παραμέληση στο εσωτερικό της.

Χωρίς θέρμανση και ρεύμα

Μόνο το 2024 δύο κρατούμενοι δολοφονήθηκαν από άλλους κρατουμένους. Αρκετοί υπάλληλοι της φυλακής έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με κατηγορίες για αποδοχή δωροδοκιών ή λαθρεμπόριο απαγορευμένων αντικειμένων. Το 2019, μια παρατεταμένη διακοπή ρεύματος άφησε τους κρατούμενους χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση για μία εβδομάδα μέσα στον χειμώνα, προκαλώντας πανεθνική κατακραυγή.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών υποστηρίζει ότι οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί. Αναφέρει ότι εκατοντάδες προβλήματα συντήρησης έχουν αποκατασταθεί, το προσωπικό έχει αυξηθεί και τα συστήματα ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, θέρμανσης και σίτισης έχουν αναβαθμιστεί.

Σε ανακοίνωσή του τον Σεπτέμβριο το γραφείο ανέφερε ότι «το MDC Brooklyn είναι ασφαλές για τους κρατούμενους και το προσωπικό», προσθέτοντας ότι τα εγκλήματα και το λαθρεμπόριο έχουν μειωθεί, καθώς ο αριθμός των κρατουμένων μειώθηκε από 1.580 στις αρχές του 2024.

Εφόσον του επιτραπεί να έρθει σε επαφή με άλλους κρατούμενους εκτός απομόνωσης, ο Μαδούρο ενδέχεται να συναντήσει και άλλες προσωπικότητες από τη Βενεζουέλα που κρατούνται στην ίδια φυλακή, μεταξύ των οποίων ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Ούγκο Καρβαχάλ και ο φερόμενος ως μέλος της συμμορίας Tren de Aragua, Άντερσον Ζαμπράνο-Πατσέκο, ο οποίος συνελήφθη στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες για οπλοκατοχή.

Το ενδιαφέρον γύρω από το MDC Brooklyn έχει ενταθεί από το 2021, όταν μια άλλη ομοσπονδιακή φυλακή της Νέας Υόρκης έκλεισε μετά την αυτοκτονία του Τζέφρι Έπσταϊν. Η υπόθεση εκείνη αποκάλυψε βαθιές θεσμικές αποτυχίες και άσκησε εκ νέου πιέσεις στις αρχές για μεταρρυθμίσεις στο ομοσπονδιακό σύστημα κράτησης, μια αυξημένη επιτήρηση που πλέον συνοδεύει κάθε κρατούμενο υψηλού προφίλ που μεταφέρεται στο MDC Brooklyn.