Στο δικαστήριο με ελικόπτερο οδηγείται ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγος του Σίλια Φλόρες καθώς σύμφωνα με τις εικόνες που έρχονται από τη Νέα Υόρκη, ξεκίνησε η διαδικασία μεταφοράς τους από την φυλακή όπου κρατούνται προς την αίθουσα του δικαστηρίου, όπου αναμένεται να προχωρήσει η επίσημη διαδικασία καταγραφής τους και της απαγγελίας κατηγοριών.

Από τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται προκύπτει ότι ο Μαδούρο μεταφέρεται φορώντας καφέ φόρμα και χειροπέδες.

Σύμφωνα με την Αμερικανίδα υπουργό Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, ο Νικολάς Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για:

  1. Συνωμοσία για ναρκωτρομοκρατία (narco-terrorism conspiracy)
  2. Συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης (cocaine importation conspiracy)
  3. Κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών (possession of machine guns and destructive devices)
  4. Συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών κατά των ΗΠΑ (conspiracy to possess machine guns and destructive devices against the US)