Στο δικαστήριο με ελικόπτερο οδηγείται ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγος του Σίλια Φλόρες καθώς σύμφωνα με τις εικόνες που έρχονται από τη Νέα Υόρκη, ξεκίνησε η διαδικασία μεταφοράς τους από την φυλακή όπου κρατούνται προς την αίθουσα του δικαστηρίου, όπου αναμένεται να προχωρήσει η επίσημη διαδικασία καταγραφής τους και της απαγγελίας κατηγοριών.
BREAKING: Vehicles carrying Nicolas Maduro have now set off from the detention facility where he was held. He will appear in New York court today pic.twitter.com/28CRyNltxQ
— Sky News (@SkyNews) January 5, 2026
Από τις φωτογραφίες που δημοσιεύονται προκύπτει ότι ο Μαδούρο μεταφέρεται φορώντας καφέ φόρμα και χειροπέδες.
Σύμφωνα με την Αμερικανίδα υπουργό Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, ο Νικολάς Μαδούρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για:
- Συνωμοσία για ναρκωτρομοκρατία (narco-terrorism conspiracy)
- Συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης (cocaine importation conspiracy)
- Κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών (possession of machine guns and destructive devices)
- Συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών κατά των ΗΠΑ (conspiracy to possess machine guns and destructive devices against the US)