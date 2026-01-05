Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας – σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα – στην υπόθεση θανάτου του 45χρονου αξιωματικού του Πυροσβεστικού Σώματος, η σορός του οποίου είχε βρεθεί το περασμένο Σάββατο, μετά από πολυήμερες αναζητήσεις, σε δύσβατο σημείο του όρους Μπέλες.

Όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της υπόθεσης, από τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται να προκύπτει ότι ο θάνατος του διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων προκλήθηκε τα πρώτα 24ωρα της εξαφάνισής του (τα ίχνη του χάθηκαν την προπαραμονή των Χριστουγέννων).

Κατά τις ίδιες πηγές, ο μηχανισμός θανάτου δεν προσδιορίζεται με σαφήνεια, ωστόσο εντοπίστηκαν ευρήματα που παραπέμπουν σε πρόσφατο ισχαιμικό επεισόδιο, όπως επίσης κακώσεις στα χέρια, που προκλήθηκαν από τέμνον όργανο (δεν εντοπίστηκε πάντως τέτοιο όργανο στο σημείο).

Η εξαφάνιση του Κωνσταντίνου Γκίνη δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ποροΐων, από τη σύζυγό του. Άμεσα είχαν ξεκινήσει έρευνες από δυνάμεις της Πυροσβεστικής κι από εθελοντές. Η σορός του 45χρονου εντοπίστηκε τελικά το περασμένο Σάββατο, σε μεγάλο υψόμετρο και σε δύσβατη περιοχή, στη θέση «Χωνί», του όρους Μπέλες. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε επίσης το αυτοκίνητο της μητέρας του, με το οποίο φέρεται ότι είχε φύγει.

Ανακοίνωση από τον δικηγόρο της οικογένειας

Στο μεταξύ, την παύση της ανεξέλεγκτης φημολογίας που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 24ωρα, αναφορικά με τις συνθήκες θανάτου του 45χρονου, ζητά, μέσω ανακοίνωσης που έδωσε στη δημοσιότητα, ο νομικός σύμβουλος της οικογένειας του εκλιπόντος, κάνοντας λόγο για βάναυση προσβολή της μνήμης του, με «αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών, εικασιών και ανεπιβεβαίωτων ”πληροφοριών” εις βάρος ενός ανθρώπου που δε βρίσκεται πια εν ζωή».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Ως νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας του εκλιπόντος, Επιπυραγού Κωνσταντίνου Γκίνη, αισθάνομαι την υποχρέωση να παρέμβω δημόσια και να ζητήσω επιτακτικά την άμεση παύση της ανεξέλεγκτης φημολογίας, των αυθαίρετων σεναρίων και της δημόσιας στοχοποίησης που εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες σε βάρος ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Η διασπορά ανυπόστατων ισχυρισμών, εικασιών και «πληροφοριών» που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές, συνιστά βάναυση προσβολή της μνήμης του εκλιπόντος, αλλά κυρίως προσβάλλει κατάφωρα την αξιοπρέπεια και την ψυχική υγεία της οικογένειάς του και των ανήλικων παιδιών του.

Υπενθυμίζεται ότι τα αίτια και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες δικαστικές και ιατροδικαστικές αρχές. Οποιαδήποτε δημόσια αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών πριν την έκδοση επίσημου πορίσματος δεν αποτελεί ενημέρωση, αλλά κοινωνική ανθρωποφαγία.

Η κοινωνία οφείλει να επιδείξει στοιχειώδη σεβασμό, αυτοσυγκράτηση και υπευθυνότητα. Η ελευθερία του λόγου δεν ταυτίζεται με την ασυδοσία ούτε δικαιολογεί τη διασπορά ψευδών ή προσβλητικών αναφορών για έναν νεκρό και την οικογένειά του.

Ζητούμε με απόλυτη σαφήνεια:

– Να σταματήσει άμεσα κάθε δημόσια εικασία. – Να μην αναπαράγονται ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. – Να γίνει σεβαστή η διαδικασία της Δικαιοσύνης. – Να προστατευθεί η μνήμη του εκλιπόντος και η αξιοπρέπεια των οικείων του.

Οποιαδήποτε περαιτέρω προσβολή δεν μπορεί να θεωρηθεί αθώα και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα».

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Κώστας Παρηγόρης