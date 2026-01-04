Τη Δευτέρα 5/1 αναμένεται να δοθούν απαντήσεις για τον θάνατο του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου στις Σέρρες Κωνσταντίνου Γκίνη.

Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης και των τοξικολογικών εξετάσεων θα ρίξουν φως στο πώς έχασε τη ζωή του ο πυροσβέστης, που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στις Σέρρες στις 23 Δεκεμβρίου.

Επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό της αυτοκτονίας καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν σημάδια εγκληματικής ενέργειας.

Η σορός του, που έφερε δαγκωματιές και αμυχές από ζώα, βρέθηκε σε μεγάλο υψόμετρο και δύσβατη περιοχή στο όρος Μπέλλες. Ένα χιλιόμετρο από το σημείο βρέθηκε και το αυτοκίνητο με το οποίο είχε εξαφανιστεί.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Κωνσταντίνος Γκίνης είχε αφήσει ένα σημείωμα στην τσέπη του σακακιού του, στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα των παιδιών και της συζύγου του και δίπλα τη λέξη «σ’ αγαπώ».

Καλλιακμάνης: Είχε αποφασίσει να δώσει τέλος στη ζωή του

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ανέφερε ότι ο πυροσβέστης ήταν πεσμένος μπρούμυτα, και είχε κόψει τις φλέβες του, ενώ σε κοντινή απόσταση βρισκόταν και το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με τον ίδιο όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι μάλλον πρόκειται για αυτοχειρία και όχι για εγκληματική ενέργεια, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται.

«Όταν εξαφανιστεί ένας άνθρωπος και δεν υπάρχουν στοιχεία απαγωγής από το σημείο που έφυγε και αφήνει εκεί τα προσωπικά του αντικείμενα, αυτό είναι κακός οιωνός. Βρέθηκε λοιπόν σε ένα απόκρημνο σημείο και βρέθηκε από έναν αγρότη κοντά σε ένα καταφύγιο κυνηγών. Είχε αφήσει το αυτοκίνητό του σε απόσταση περίπου 300 μέτρων. Βρέθηκε ημίγυμνος, φορούσε το μποξεράκι του και τις κάλτσες του. Ήταν μπρούμυτα πεσμένος. Είχε κόψει τις φλέβες του. Δεν βρέθηκε αυτό που χρησιμοποίησε για να κόψει τις φλέβες του. Αν χρησιμοποίησε ένα ξυράφι, το πέταξε κάτω. Είναι δύσκολο να βρεθεί», ανέφερε αρχικά ο κ. Καλλιακμάνης και συνέχισε:

«Φαίνεται πως αυτός ο άνθρωπος είχε αποφασίσει να δώσει τέλος στη ζωή του για κάποιους λόγους. Δεν φαίνονται στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ερευνάται αυτή η υπόθεση από την Αστυνομία να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία, δύσκολο να υπάρχει εγκληματική ενέργεια.

Θα μου πείτε γιατί βρέθηκε γυμνός; Πολλές φορές λέμε ότι αυτός που έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει κάνει κάποιες ενέργειες που δεν μπορεί να τις δικαιολογήσεις. Άλλωστε και η αυτοκτονία είναι μια παράλογη ενέργεια. Για παράδειγμα, αυτοί που πέφτουν στο νερό βγάζουν τα παπούτσια».