Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 45χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Γκίνη, ο οποίος αγνοούνταν στις Σέρρες από τις 23 Δεκεμβρίου. Νωρίτερα ένας πολίτης ειδοποίησε ότι εντόπισε μια σορό στο όρος Μπέλλος, η οποίο ανήκει στον πυροσβέστη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του στα Άνω Πορόια το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου, με το αυτοκίνητο της μητέρα του, χωρίς το κινητό του τηλέφωνο, τραπεζικές κάρτες ή άλλα προσωπικά αντικείμενα. Για την υπόθεση είχε εκδοθεί και Silver Alert.

Ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροϊων είχε αφήσει σε τσέπη σακακιού του ένα σημείωμα στο οποίο είχε γράψει τα ονόματα της συζύγου του και των δυο παιδιών και δίπλα στο κάθε όνομα τη λέξη «σε αγαπώ». Στο σημείωμα, που εκτιμάται ότι το άφησε για να το βρει η σύζυγός του, δεν υπάρχει ημερομηνία.

Η ανακοίνωση

Νωρίτερα η «ΟΦΚΑΘ – Εθελοντές Διασώστες» με ανάρτησή τους στο Facebook επιβεβαίωσαν την είδηση.

«Ενημερώνουμε οτι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου απο τα Άνω Πορόϊα Σερρών σε δύσβατο σημείο απο συνάδελφους κυνηγούς στο όρος Μπέλλες περιοχή “Χώνι”.Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια»