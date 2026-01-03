Ένα σοκαριστικό θέαμα αντίκρισαν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο όρος Μπέλλες στις Σέρρες, εκεί που κτηνοτρόφος εντόπισε τη σορό του 45χρονου πυροσβέστη Κωνσταντίνου Γκίνη, κοντά σε καλύβα κυνηγών, σε μεγάλο υψόμετρο και δύσβατη περιοχή.

Η σορός του άτυχου άνδρα, που εντοπίστηκε ημίγυμνος με τα ρούχα του σε κοντινή απόσταση, έφερε δαγκωματιές και αμυχές από ζώα. Ένα χιλιόμετρο από το σημείο βρέθηκε και το αυτοκίνητο με το οποίο είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του στις 23 Δεκεμβρίου. Τον διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Πορροΐων αναγνώρισε η γυναίκα του από τη φωτογραφία των ρούχων που της έστειλε η Αστυνομία.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και την Δευτέρα θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη για τη νεκροψία ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Νωρίτερα η ανάρτηση των εθελοντών διασωστών της ΟΦΚΑΘ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε τα εξής: «Ενημερώνουμε ότι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου απο τα Άνω Πορόϊα Σερρών σε δύσβατο σημείο από συνάδελφους κυνηγούς στο όρος Μπέλλες περιοχή “Χωνί”. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια».