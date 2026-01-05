Με βροχές και υψηλές θερμοκρασίες θα γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επικρατεί επάνω από την Ευρωπαϊκή ήπειρο και τη Βόρεια Αφρική έχει ως συνέπεια τους ανέμους νότιας συνιστώσας σε μεγάλο τμήμα της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβανομένης και της χώρας μας.

Η κατάσταση στη χώρα μας, σε ότι αφορά τους ανέμους στην μέση και κατώτερη τροπόσφαιρα, δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά έως την Πέμπτη 08/01. Αποτέλεσμα είναι οι αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα και κατά συνέπεια την εκδήλωση κατά τόπους λασποβροχών.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, λασποβροχές κατά τόπους αναμένονται έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 08/01, κυρίως στα δυτικά και βόρεια καθώς και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στη συνέχεια λασποβροχές θα εκδηλωθούν κατά τόπους και στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας. Από το πρωί της Πέμπτης 08/01 οι λασποβροχές θα περιοριστούν στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη και έως το βράδυ θα σταματήσουν.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά με κίτρινο και καφέ χρώμα οι περιοχές που αναμένονται κατά τόπους λασποβροχές το πρωί της Τρίτης 06/01.

Πέφτει από την Πέμπτη η θερμοκρασία

Οι περισσότερες βροχές, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια θα πέσουν στη δυτική Ελλάδα και τη Θράκη και λιγότερες στο ανατολικό Αιγαίο.

Θα επικρατήσουν επίσης ενισχυμένοι νοτιάδες, οι οποίοι ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα στην ακτοπλοΐα τη Δευτέρα στο Ιόνιο και την Τρίτηυ στο Αιγαίο.

Τρίτη και Τετάρτη θα έχουμε αυξημένες ποσότητες σκόνης. Από την Πέμπτη η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει και ίσως δούμε λίγα χιόνια στα ορεινά.