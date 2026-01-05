Επαναλαμβάνοντας ότι δε θα συνεργαστεί με άτομα από το υπάρχον πολιτικό σύστημα, η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος μέχρι σήμερα του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη, άνοιξε απόψε τα χαρτιά της, αποκαλύπτοντας ότι με τους συνεργάτες της βρίσκεται σε μια πολιτική διαδικασία στο τέλος της οποίας θα δημιουργηθεί ένα κόμμα, στο οποίο οι πολίτες θα είναι παρόντες.

Στη συνέντευξή της στο Kontra, δεν ξεκαθάρισε ούτε απόψε αν θα ηγηθεί του εγχειρήματος, το οποίο φιλοδοξεί να συμμετέχει στις επόμενες εκλογές με ολοκληρωμένο πρόγραμμα: «Ο στόχος είναι ανιδιοτελής και οι άνθρωποι που τον έχουν αγκαλιάσει, θα αναδείξουν και τον ηγέτη του… Ο άνθρωπος που θα ηγηθεί, θα πρέπει να μην έχει βαρίδια, να έχει τόλμη, αποφασιστικότητα, θάρρος, αγάπη για την αλήθεια και γνώση για τις ανάκγες της κοινωνίας».

«Η ένωση είναι η βάση πάνω στην οποία δημιουργήθηκε αυτό το εγχείρημα», σκιαγράφησε ενδεχομένως το όνομα του κόμματος, ενώ ερωτώμενη για τη συνεργασία με τον Νίκο Φαραντούρη στην εκδήλωση του Ευρωκοινοβουλίου, η κ. Καρυστιανού απάντησε ότι έχει να πει «μόνο θετικά… Χαίρομαι που πολιτικοί καλωσορίζουν αυτό το εγχείρημα».

Για το ιδεολογικό πρόσημο του υπό ίδρυση κόμματος, επέμεινε ότι δε θα έχει προσανατολισμό (αριστερά, δεξιά, κέντρο κλπ), αλλά θα είναι «η κάθαρση της χώρας, η αξιοκρατία, η ισονομία, το να είμαστε όλοι καλά».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Πρόεδρος μέχρι τον Μάρτιο

Για τις αντιρρήσεις που έχουν εκφράσει μέλη του συλλόγου των συγγενών θυμάτων, η κ. Καρυστιανού απάντησε: «Σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη των συγγενών, σε αυτά τα τρία χρόνια διαφωνώ με κάποια πράγματα που κάνουν κάποιοι, δεν το έχω πει όμως ποτέ δημόσια. Δε μου έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα να παραιτηθώ από τον Σύλλογο, τον Μάρτιο τελειώνει η θητεία μου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, αναφερόμενοι σε πιέσεις και απειλές, που δέχθηκε η ίδια και άλλοι συγγενείς, απέδωσε εκεί τη συστολή πολλών εξ αυτών, ωστόσο, όπως πρόσθεσε, «πολλοί συγγενείς θυμάτων θα συμμετέχουν στην προσπάθεια (του νέου κόμματος)».

Τι είπε για Κώστα Καραμανλή

Δε θα ήθελε να συναντηθεί με τον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, είπε ακόμη σε μια αποστροφή της, εξηγώντας πως δεν έχει κάτι να πει σε έναν άνθρωπο που κοιμάται ήσυχος κι αντιμετωπίζει με αναίδεια τα θύματα του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος και τους συγγενείς τους.

Οι χορηγίες

Θα δημοσιεύσουμε τον ισολογισμό του συλλόγου των συγγενών, δήλωσε με αφορμή τον έλεγχο της ΑΑΔΕ και αρνήθηκε ότι υπάρχει εξωτερική χρηματοδότηση στο εγχείρημα: «Το κόμμα μας δε θα έχει χορηγούς», είπε χαρακτηριστικά.

Οι δημοσκοπήσεις

Αν και απάντησε σε σχετικό ερώτημα, ότι δεν την ενδιαφέρουν οι δημοσκοπήσεις, στη συνέχεια δήλωσε πως «αν είναι να αλλάξουμε κάποια πράγματα, στόχος μας είναι η πρωτιά».

Περισσότερα σε λίγο…