«Η ευρωπαϊκή έννομη τάξη δεν μπορεί να ανέχεται ‘μαύρες τρύπες’ που καταπίνουν βασικές αρχές του δικαίου και καθιερώνουν δύο κατηγορίες πολιτών: των προνομιούχων και των μη προνομιούχων απλών πολιτών», τόνισε μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής και συντονιστής της επιτροπής Συνταγματικών υποθέσεων Νικόλας Φαραντούρης, στο άνοιγμα της εκδήλωσης για το «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Σύνταγμα σε υποθέσεις διαφθοράς» που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χθες Τρίτη (9/12).

Στην εκδήλωση μίλησαν η Μαρία Καρυστιανού, πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Τεμπών, ο Χρήστος Ράμμος, πρώην πρόεδρος ΑΔΑΕ και επίτιμος αντιπρόεδρος του ΣτΕ, ο Χουάν Φερνάντο Λόπεθ Αγκιλάρ, Ισπανός ευρωβουλευτής, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, ο Ιωάννης Δρόσος, ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Αθηνών και η Ντανιέλα Μαϊνέτι, καθηγήτρια Συγκριτικού Ποινικού Δικαίου Πανεπιστημίου UniNettuno της Ρώμης.

Κοινός παρονομαστής των τοποθετήσεων ήταν ότι διατάξεις, όπως αυτή του άρθρου 86 του Συντάγματος, δεν μπορούν να εμποδίζουν την έρευνα των Ευρωπαϊκών Αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε υποθέσεις διαφθοράς.

Τι ειπώθηκε στην εκδήλωση

«Δεν ήρθα να παρακαλέσω, ήρθα να απαιτήσω Δικαιοσύνη. Να προκαλέσω τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα άλλα όργανα της ΕΕ να κάνουν τη δουλειά τους» ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Καρυστιανού, προτρέποντας τις Ευρωπαϊκές Αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «να προχωρήσουν κανονικά την έρευνα και τις διώξεις παραβλέποντας ως έχουν υποχρέωση, το άρθρο 86».

Ο Χρήστος Ράμμος αναφέρθηκε σε μία σειρά πρόσφατων περιπτώσεων που συνιστούν παραβίαση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, απ’ τις υποκλοπές έως τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος της επιτροπής Ελευθεριών, Χουάν Φερνάντο Λόπεθ Αγκιλάρ, σημείωσε ότι η αρχή της υπεροχής του ευρωπαϊκού δικαίου σημαίνει ότι δεν μπορούν εθνικές διατάξεις να καταστρατηγούν βασικές αρχές την ευρωπαϊκής έννομης τάξης, ενώ ο καθηγητής Ιωάννης Δρόσος αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για το άρθρο 16 και τόνισε ότι δεν μπορούν να ισχύουν δυο μέτρα και δύο σταθμά, άλλα για το άρθρο 16 και άλλα για το άρθρο 86 σε σχέση με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου.

Τέλος, η καθηγήτρια εγκληματολογίας Ντανιέλ Μαϊνέτι κατέδειξε με ποιον τρόπο η διαφθορά και οι διάφορες «ασυλίες» στη διερεύνηση εγκλημάτων κοστίζουν στην κοινωνία, την οικονομία αλλά και την τη δημοκρατία.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε έκθεση-γνωμοδότηση απ’ το γραφείο του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη σχετικά με το άρθρο 86 και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε υποθέσεις διαφθοράς, η οποία μαζί με τα συμπεράσματα της εκδήλωση θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαία συνήγορο του Πολίτη.

Όλη η εκδήλωση