Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ – Mercosur, με τις υπογραφές να αναμένεται να πέσουν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί πρόοδοι προς την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur. «Βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο για την υπογραφή της συμφωνίας και ελπίζουμε ότι αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα», δήλωσε ο εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur μέχρι σήμερα έχει εξελιχθεί σε πολιτικό αγκάθι, φέρνοντας αντιμέτωπες τις αποφάσεις των Βρυξελλών για ελεύθερο εμπόριο με τους φόβους των παραγωγών για αθέμιτο ανταγωνισμό, πτώση τιμών και υποβάθμιση περιβαλλοντικών και ποιοτικών προτύπων.

Να σημειωθεί ότι η Γερμανία και η Ισπανία υποστηρίζουν τη συμφωνία με τον Mercosur, αλλά οι αγρότες στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι η εμπορική συμφωνία θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές προϊόντων από τη Νότια Αμερική, ιδίως βοείου κρέατος, τα οποία δεν πληρούν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και την ασφάλεια των τροφίμων.

Νέα μέτρα από τη Γαλλία

Στο μεταξύ, νέα μέτρα για την προστασία των Γάλλων αγροτών απέναντι στη Mercosur ανήγγειλε ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί, σε μια προσπάθεια να κάμψει τις μαζικές αντιδράσεις που προκαλούν οι ανησυχίες ότι η συμφωνία θα ανοίξει την κάνουλα αθρόων εισαγωγών που θα πλήξουν την εγχώρια παραγωγή.

Οι Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται τον τελευταίο μήνα για θέματα όπως η προγραμματισμένη ευρωπαϊκή εμπορική συμφωνία με τον συνασπισμό Mercosur της Νότιας Αμερικής, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται μια ζωονόσο που έχει προσβάλει το ζωικό κεφάλαιο.

Ο Λεκορνί έγραψε στο X ότι σύντομα θα εκδοθεί κυβερνητικό διάταγμα που θα ανακοινώνει την αναστολή των εισαγωγών ορισμένων προϊόντων που περιέχουν υπολείμματα ουσιών απαγορευμένων στην Ευρώπη.

«Τα αβοκάντο, τα μάνγκο, οι γκουάβα, τα εσπεριδοειδή, τα σταφύλια και τα μήλα από τη Νότια Αμερική ή αλλού δεν θα επιτρέπεται πλέον να εισέρχονται στο εθνικό έδαφος», δήλωσε ο Λεκορνί.

«Αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την προστασία των εφοδιαστικών αλυσίδων μας, των καταναλωτών μας και για την καταπολέμηση του άνισου ανταγωνισμού, ο οποίος αποτελεί πραγματικό ζήτημα δικαιοσύνης και ισότητας για τους αγρότες μας», πρόσθεσε.

Τι λένε οι αγρότες για τη Mercosur

Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη προειδοποιήσει οι κορυφαίες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις της ΕΕ, η εν λόγω εμπορική συμφωνία θα επιφέρει μια σειρά αλλαγών στην αγορά, καθώς τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα κινδυνεύουν να χάσουν «έδαφος» λόγω της εισαγωγής φθηνότερων προϊόντων, τα οποία δεν πληρούν αντίστοιχες αυστηρές προδιαγραφές παραγωγής, όπως για παράδειγμα ως προς τη χρήση των φυτοφαρμάκων.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διαμαρτυρίες των αγροτών οι αφορολόγητες εισαγωγές βόειου κρέατος, πουλερικών, ζάχαρης, φρούτων και κρασιού που έγκειται σε ένα από τα βασικά σημεία της συμφωνίας, δημιουργούν περαιτέρω αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η εμπορική αυτή συμφωνία έρχεται να προστεθεί στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας τα τελευταία, καθώς έχει επιβαρυνθεί από την ενεργειακή κρίση, το κόστος παραγωγής, την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, την απώλεια ενισχύσεων.

Πηγή: ot.gr