Τα μπλόκα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων και των μελισσοκόμων μετρούν πάνω από ένα μήνα που βρίσκονται στους δρόμους. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, αυτή τη στιγμή, καλούνται να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες. Το πρώτο βήμα θα γίνει σήμερα, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στα Μάλγαρα. Από εκεί αναμένεται να κριθούν πολλά για τη συνέχιση του αγώνα τους.

Σε τοπικό επίπεδο αρκετά είναι τα μπλόκα που δήλωσαν στο «Βήμα», πως θα πάνε στα Μάλγαρα με προτάσεις, αλλά και σχέδιο προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Στη συνέλευση της Νίκαιας, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής αποφάσισαν να υποστηρίξουν περεταίρω και εντονότερες δράσεις από αυτές που έχουμε δει μέχρι τώρα. Στην αντίστοιχη λογική κινούνται και τα μπλόκα των Μαλγάρων και της Καρδίτσας στον Ε65.

«Συνεχίζουμε, αλλά θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί», υπογραμμίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στο «Βήμα». Προσθέτουν δε, «με τίποτα δεν κάνουμε πίσω, αν δεν έχουμε απαντήσεις», αφήνοντας αιχμές, ότι η κλιμάκωση είναι μονόδρομος.

Παράλληλα, τονίζουν ότι υπάρχει σύμπνοια μεταξύ των μπλόκων που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, «γίναμε μία γροθιά». «Κανένας δε λέει να κάνουμε πίσω. Είναι θέμα αξιοπρέπειας πλέον», εξηγούν οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

Από τα μπλόκα στην Αθήνα;

Η σημερινή Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Μπλόκων στα Μάλγαρα είναι κρίσιμη, αλλά εμπεριέχει και έντονους συμβολισμούς.

Η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία: αφενός το μπλόκο της περιοχής είναι ένα από τα ισχυρότερα, αφετέρου είναι η πρώτη σύσκεψη όλων των εκπροσώπων των μπλόκων από όλη τη χώρα μετά τα δημοσιεύματα για την παραλαβή παράνομων επιδοτήσεων από αγροτοσυνδικαλιστές που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις από τα Μάλγαρα.

Ταυτόχρονα, είναι και η πρώτη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη μετά την απόσχιση μερικών μπλόκων. Ωστόσο, όπως δηλώνουν εκπρόσωποι από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αυτές είναι κινήσεις, τις οποίες περίμεναν και δεν «έπεσαν από τα σύννεφα», ενώ διαχωρίζουν τη θέση τους από αυτούς που αποχώρησαν.

Από τη Συνδιάσκεψη αν και η πλάστιγγα φαίνεται να γέρνει προς την κλιμάκωση, ενδέχεται να δούμε τον ολικό αποκλεισμό της χώρας μέσω καίριων οδικών αρτηριών για τουλάχιστον 48 ώρες. Δεν αποκλείεται επίσης, να δούμε τρακτέρ να φτάνουν στο κέντρο της Αθήνας μέσα στο μήνα.