Για πρώτη φορά στην Ιστορία οι αγρότες έκαναν αλλαγή χρόνου στα μπλόκα, εκφράζοντας την αγωνιστική τους διάθεση και διατηρώντας παράλληλα ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο.

Οι αγρότες βρίσκονται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις. Εντός της ημέρας συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας. Το μεσημέρι της Κυριακής στα Μάλγαρα θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα.

Στα Πράσινα Φανάρια καταγράφηκε ρήγμα, μετά την ανακοίνωση ότι εκπρόσωποι μπλόκων τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα μέχρι και τη Δευτέρα, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα γινεται εκτροπή της κυκλοφορίας περίπου 8 χιλιόμετρα πριν το Μαρτίνο.

Ελεύθερη παραμένει η διέλευση φορτηγών σε Κήπους και Ορμένιο, στον Έβρο.

Μέχρι το Σάββατο θα είναι ανοικτή η Περιμετρική Πατρών

Οι αγρότες αναμένεται να κλείσουν ξανά την Περιμετρική Πατρών πριν από το μεσημέρι του Σαββάτου και η κίνηση θα γίνεται πλέον μέσα από την Πάτρα.

Η απόφαση για την ώρα θα ληφθεί σε νέα συνέλευση των αγροτών που αναμένεται να ορίσουν και την αντιπροσωπεία των αγροτών της Αχαΐας που θα μεταβεί στα Μάλγαρα για την πανελλαδική σύσκεψη της ερχόμενης Κυριακής.

Η εισήγηση της αντιπροσωπείας των αγροτών της Πάτρας είναι να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα, ακόμα και αν χρειαστεί να κλείσουν και υπηρεσίες δημόσιες.

Αγωνιστική διάθεση στη Νίκαια

Στη Νίκαια, το συντονιστικό όργανο του μπλόκου θα συνεδριάσει σήμερα και την επόμενη ημέρα θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 34 ημέρες και δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους αμέσως μετά την περίοδο των γιορτών.

Τι επισημαίνει η Επιτροπή των μπλόκων

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα η Επιτροπή των μπλόκων έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».