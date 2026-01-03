Μετά την ανάπαυλα των εορτών, οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα και οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές με προπαρασκευαστική γενική συνέλευση στη Νίκαια, πριν από την Πανελλαδική στα Μάλγαρα.

Οι κυκλoφοριακές ρυθμίσεις της Ατυνομίας παραμένουν σε ισχύ, ενώ δείγμα κλιμάκωσης από την πλευρά των αγροτών θεωρείται και το κλείσιμο της Περιμετρικής Πατρών.

«Κάποια αιτήματα των αγροτών έχουν ξεκαθαρίσει απολύτως και άλλα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο του διαλόγου» , ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤnews. «Αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος κι αυτή η ταλαιπωρία αδικεί την προσπάθεια των αγροτών», τόνισε.

Νίκαια: Δεν υπάρχει γυρισμός λένε οι αγρότες

Για τις 6 το απόγευμα μετατέθηκε αντί για το μεσημέρι η προπαρασκευαστική γενική συνέλευση των αγροτών, αφού προηγήθηκε συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου του μπλόκου της Νίκαιας. Τελικά αποφασίστηκε κλιμάκωση κινητοποιήσεων, με πρόταση ακόμη και για κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα για ένα μεγάλο συλλαλητήριο.

Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews πέρα από την εθνική οδό που είναι κλειστή εδώ και 34 ημέρες, να κλείνουν και οι παράδρομοι μέσω των οποίων γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων.

Ξανά κλειστή από το μεσημέρι η Περιμετρική Πάτρας

Χωρίς να υπάρχει πρόθεση να ξανανοίξει μετά το μεσημέρι η Περιμετρική Πάτρας, αντιπροσωπεία των αγροτών της Αχαΐας θα βρεθεί στα Μάλγαρα προκειμένου να συμμετάσχει και να θέσει τα ζητήματα τα οποία αφορούν τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες της περιοχής.

Πέρα από όσα ακούγονται στο πανελλαδικό πλαίσιο, ιδιαίτερης σημασίας θεωρείται το ζήτημα της ευλογιάς, καθώς έχουν αποδεκατιστεί πάρα πολλά κοπάδια από αιγοπρόβατα, με τα ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί να φτάνουν στα 28.000.

Προπαρασκευαστική και στα Μάλγαρα

Ανοιχτό είναι το μπλόκο στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ παραταγμένοι στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», παραμένουν οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Με μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Κιλκίς και αποκλεισμό εκ νέου από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, κλιμακώνουν οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων.

Περισσότερα από 55 μπλόκα αναμένεται να εκπροσωπηθούν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό κέντρο των Μαλγάρων, που είναι η τρίτη και πλέον κρίσιμη. Οι αγρότες έχουν αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό για διάλογο, υπό προϋποθέσεις εν αναμονή των προθέσεων της Κυβέρνησης όσον αφορά την τιμή στο πετρέλαιο και στο ρεύμα και στα μέτρα για τις αποζημιώσεις που θα λάβουν οι κτηνοτρόφοι. Η αποχώρηση από το αγροτικό μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, αγροτών από τη Χαλκιδική, παραμένει για την ώρα το μοναδικό ρήγμα.

Τι συστήνει η ΕΛ.ΑΣ. στους εκδρομείς

«Επειδή ακριβώς υπήρξε πολύ μεγάλη έξοδος Χριστουγέννων, δεν υπήρξε επιστροφή, αναμένεται πολύ μεγάλος όγκος την Κυριακή», είπε νωρίτερα στο ΕΡΤnews,η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ. ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει η λογική στις αποφάσεις της Κυριακής από την πλευρά των αγροτών και δεν θα ταλαιπωρήσουν τους συμπολίτες μας στην Εθνική Οδό. Όταν μιλάμε για επιστροφή μετά τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων, καταλαβαίνετε ότι ακόμα και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας που μας επέτρεψαν να χρησιμοποιήσουμε τις προηγούμενες ημέρες είναι λίγες για την επιστροφή των εκδρομέων. Σίγουρα, αν δεν επιτραπεί η κίνηση στην Eθνική oδό θα υπάρχουν αρκετά μεγάλα προβλήματα και ταλαιπωρία για τους συμπολίτες μας», τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο, «με αποκλειστικό γνώμονα τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής», όπως τονίζει.