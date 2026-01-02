Αυτό το κείμενο, αργά ή γρήγορα, θα γίνει Instagram Story. Το 2016, δέκα ολόκληρα χρόνια πριν, η λειτουργία αυτή έκανε τα πρώτα της ντροπαλά βήματα. Στο 2026, όμως, μπορούμε να φανταστούμε την ψηφιακή ζωή μας χωρίς stories; Πριν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, βέβαια, θα ήταν προτιμότερο να αναρωτηθούμε κάτι άλλο: Μα καλά, πότε πέρασαν δέκα χρόνια;

Aνάμεσα στην αναλογική μνήμη και την πλήρη ψηφιακή καθημερινότητα, το 2016, που στα μάτια μας έμοιαζε ως έντονο και χαοτικό, σήμερα αναγνωρίζεται ως σημείο καμπής καθώς πολλά πράγματα που σήμερα θεωρούμε δεδομένα στην ποπ κουλτούρα, την πολιτική και την τεχνολογία, «γεννήθηκαν» τότε.

Δέκα χρόνια μετά, επιστρέφουμε στο 2016 για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε εδώ, στο λαμπερό – για την ώρα – 2026. Θα σβήσουμε, λοιπόν, τα κεράκια στην τούρτα που τόσο γενναιόδωρα μας προσφέρει η κυρία με το όνομα «Νοσταλγία». Ετοιμαστείτε, γιατί μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και θα συναντήσουμε ξανά μια σειρά στο Netflix που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο και ένα mobile παιχνίδι που έβγαλε εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους.

Captain America: Civil War

Το Captain America: Civil War κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2016 αποδείχθηκε μία από τις πιο σημαντικές ταινίες του Marvel Cinematic Universe. Η εμφάνιση του Spider-Man και του Black Panther, αυτόματα, άνοιξε νέους αφηγηματικούς δρόμους, ενώ καθιέρωσε το μοντέλο των μεγάλων crossover blockbusters. Η ταινία απέφερε έσοδα 408,1 εκατομμυρίων δολαρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και 745,2 εκατομμυρίων δολαρίων σε άλλες χώρες, με συνολικά έσοδα 1,153 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Views – Drake

Το Views, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2016, εδραίωσε τον Drake ως τον απόλυτο καλλιτέχνη της streaming εποχής. Τραγούδια όπως το One Dance κυριάρχησαν στα charts, ενώ το άλμπουμ κατέρριψε ρεκόρ streams, σηματοδοτώντας οριστικά τη μετάβαση από τις πωλήσεις στα ψηφιακά δεδομένα. Παρά τις ανάμεικτες κριτικές, το Views επηρέασε βαθιά τον ήχο της δεκαετίας που ακολούθησε.

Instagram Stories

Τον Αύγουστο του 2016 το Instagram λάνσαρε τα Stories, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που οι άνθρωποι μοιράζονται την καθημερινότητά τους. Εμπνευσμένα από το Snapchat, τα Stories έφεραν στη ζωή μας το εφήμερο περιεχόμενο. Η δυνατότητα αυτή επηρέασε – εκτός από τους απλούς χρήστες – τα media, τις διαφημίσεις και τους influencers. Brands, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι υιοθέτησαν τα Stories ως βασικό εργαλείο επικοινωνίας. Κι όμως, πέρασαν δέκα χρόνια.

Pokémon Go

Το καλοκαίρι του 2016, το Pokémon Go έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, μετατρέποντας πόλεις, πάρκα και πλατείες σε διαδραστικά πεδία παιχνιδιού. Ήταν η πρώτη φορά που η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) γνώρισε τέτοια μαζική αποδοχή. Άνθρωποι κάθε ηλικίας βγήκαν έξω, περπάτησαν, κοινωνικοποιήθηκαν και μοιράστηκαν μια συλλογική εμπειρία που είχε τις ρίζες της στη νοσταλγία.

Stranger Things

Έφτασε στο τέλος του, το 2016 όμως, έγινε η αρχή. Το Stranger Things έκανε πρεμιέρα τον Ιούλιο του 2016 και πολύ γρήγορα ενσωματώθηκε στην σύγχρονη ποπ κουλτούρα.. Με έντονες αναφορές στη δεκαετία του ’80, συνδύασε τρόμο, επιστημονική φαντασία και την πάντα επιτυχημένη τακτική της ιστορίας ενηλικίωσης. Το Netflix, μέσω του Stranger Things, καθιέρωσε το binge-watching ως παγκόσμια συνήθεια και παράλληλα έφερε πίσω στη ζωή τραγούδια που κάποτε έγραψαν ιστορία. Δέκα χρόνια μετά, θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές σειρές του 21ου αιώνα και σύμβολο της «χρυσής εποχής» του streaming.

Brexit

Τον Ιούνιο του 2016, το δημοψήφισμα για το Brexit άλλαξε την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η απόφαση υπέρ της εξόδου έφερε φυσικά κοινωνικές και πολιτικές εντάσεις και δέκα χρόνια μετά, θεωρείται σημείο καμπής της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας και παράδειγμα του πώς η λαϊκή ψήφος μπορεί να αλλάξει δραματικά γεωπολιτικές ισορροπίες. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε επισήμως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020. Το 52% ψήφισε υπέρ της αποχώρησης.

TikTok

Το TikTok ξεκίνησε το 2016 ως Douyin στην Κίνα και μέσα σε λίγα χρόνια άλλαξε ριζικά το πώς «καταναλώνουμε» το περιεχόμενο. Η πλατφόρμα εισήγαγε τον αλγόριθμο ως καθοδηγητή και αντικατέστησε το «ποιον ακολουθείς» με το «τι σου ταιριάζει». Ο καθένας, μέσα σε μια νύχτα μπορούσε να γίνει viral. Το TikTok επηρέασε επίσης τη μουσική βιομηχανία, τη γλώσσα και το χιούμορ. Δέκα χρόνια μετά, θεωρείται το πιο καθοριστικό social media της Gen Z και ο λόγος που το short-form video κυριαρχεί παντού.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο

Παρά τα οργανωτικά προβλήματα που προέκυψαν, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Ρίο πρόσφεραν εμβληματικές στιγμές καθώς ήταν οι πρώτοι Ολυμπιακοί που «έζησαν» τόσο έντονα τα social media. Η Ελλάδα κέρδισε τρία χρυσά: Άννα Κορακάκη (Σκοποβολή), Λευτέρης Πετρούνιας (Γυμναστική – Κρίκοι), Κατερίνα Στεφανίδη (Στίβος – Άλμα επί κοντώ). Ένα αργυρό: Σπύρος Γιαννιώτης (Κολύμβηση – Μαραθώνιος 10χλμ). Δύο χάλκινα: Άννα Κορακάκη (Σκοποβολή – 25μ πιστόλι), Παναγιώτης Μάντης και Παύλος Καγιαλής (Ιστιοπλοΐα).

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ

Φυσικά, πέρασαν δέκα χρόνια από την πρώτη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ η οποία τον Νοέμβριο του 2016 προκάλεσε – δικαιολογημένα – πολιτικό σεισμό. Η προεδρία του άλλαξε τον δημόσιο λόγο, την ενημέρωση και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εξουσία και στο 2026 πλέον, παρακολουθούμε από την αρχή την ίδια ταινία.

Συμφωνία του Παρισιού

Η Συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ το 2016 και αποτέλεσε την πιο φιλόδοξη παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Πέρα από πολιτικό ορόσημο, έγινε πολιτισμικό σύμβολο της περιβαλλοντικής συνείδησης. Δέκα χρόνια μετά, παραμένει σημείο αναφοράς για το μέλλον του πλανήτη. Σύμφωνα με την Ελίζαμπεθ Κόλμπερτ, βέβαια, δεν οδήγησε πουθενά.