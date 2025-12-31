Λίγες ώρες πριν την αλλαγή του χρόνου σύσσωμη η πολιτική ηγεσία της χώρας έσπευσε να κάνει τις ευχές της για το νέο έτος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μήνυμά του έκανε τον απολογισμό της χρονιάς που φεύγει και για το νέο έτος επεσήμανε ότι «ξεκινάμε με πυξίδα πάντα το αποτέλεσμα, ώστε με επιμονή και προσπάθεια να βαδίσουμε ακόμη πιο μπροστά, έχοντας πρώτο σταθμό το 2026, αλλά και ορίζοντα ελπίδας το 2030».

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού: «Η παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι ημέρα γιορτής αλλά και αναστοχασμού. Είναι μία ευκαιρία να περάσουμε χαρούμενες στιγμές με αυτούς που αγαπάμε, να ανταλλάξουμε ευχές για ένα καλύτερο αύριο και, ταυτόχρονα, να μετουσιώσουμε θετικά τις εμπειρίες του χρόνου που φεύγει. Αυτό θα κάνουν σε λίγο εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες.

Στο γύρισμα του χρόνου, πάντως, ας σκεφτούμε και εκείνους που θα τους βρει στις δουλειές τους: από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές στα νοσοκομεία και τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν, μέχρι τους εργαζόμενους στην εστίαση, και από τους αστυνομικούς που κάνουν τους ελέγχους αλκοτέστ, μέχρι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων στα σύνορά μας. Γιατί κάποιοι ξαγρυπνούν για να μπορούμε όλοι εμείς να κοιμόμαστε ήσυχοι.

Το τελευταίο αποκτά κρίσιμη σημασία στους ταραγμένους καιρούς μας, πολύ περισσότερο όταν το 2025 παραδίδει έναν κόσμο σε αστάθεια και σε αναζήτηση νέων ισορροπιών, με πρωτοφανείς γεωπολιτικές αλλαγές αλλά και μεγάλες οικονομικές αβεβαιότητες, ενώ και το 2026 ανατέλλει με τη σειρά του γεμάτο πολλαπλές προκλήσεις.

Πίσω, όμως, από κάθε δυσκολία, μπορεί να κρύβεται και μία ευκαιρία. Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, δεν ήταν λίγες οι κρίσεις που αντιμετωπίσαμε. Για να αποδειχθεί έτσι ότι, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, η προσαρμοστικότητα καθίσταται πλέον εθνική αναγκαιότητα.

Σε μία τέτοια σύνθετη συγκυρία, η χώρα μας προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα νέα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα ενδυναμώνοντας τη θέση της. Όχι, προφανώς, χωρίς καθυστερήσεις ή λάθη, με αποτελέσματα, ωστόσο, που αναμφισβήτητα την έχουν κάνει πιο ισχυρή. Με θωρακισμένη την άμυνά της, σε ανάπτυξη την οικονομία της και πιο δυναμική την κοινωνία της, να βελτιώνει διαρκώς την καθημερινότητά της.

Στα ορόσημα του 2025 ανήκει σίγουρα η φορολογική μεταρρύθμιση που στηρίζει το εισόδημα της μεσαίας τάξης αλλά και των νέων. Επίσης, η ανακαίνιση των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, ο εκσυγχρονισμός της παιδείας, όπως και η γεωπολιτική αναβάθμιση της πατρίδας μας, τόσο ως ενεργειακού κόμβου όσο και ως κράτους που αξιοποιεί τους υποθαλάσσιους πόρους του, με συνεργασίες μεγάλης εθνικής, οικονομικής και γεωστρατηγικής σημασίας.

Όλα αυτά, ενώ σε λίγο θα καταπλέει στη Σαλαμίνα ο «Κίμων», η πρώτη από τις τέσσερις ελληνικές φρεγάτες Belh@rra, με τον Υπουργό Οικονομικών της χώρας να πρoεδρεύει στο Eurogroup και τις καθαρές αποδοχές όλων να αυξάνονται, κάθε χρόνο, ως «ανάχωμα» στο κόστος ζωής.

Αυτή, ωστόσο, είναι μόνο η μία όψη των πραγμάτων. Γιατί είναι αλήθεια πως έχουμε ακόμη πολλές παθογένειες να νικήσουμε. Για παράδειγμα, την ανάταξη του πρωτογενούς τομέα σε σωστές, επιτέλους, βάσεις, με λογική και διάλογο, αλλά και με τολμηρές τομές που δεν θα κρύβουν, πια, το πρόβλημα «κάτω από το χαλί». Και, ασφαλώς, χωρίς μπλόκα κατά της κοινωνίας, όταν η πολιτεία έχει ήδη ανταποκριθεί στα περισσότερα αιτήματα των αγροτών.

Η συνεννόηση, λοιπόν, στις μεγάλες αλλαγές που ακόμα έχει ανάγκη ο τόπος, ανάγεται σε κορυφαίο ζητούμενο της χρονιάς που ξημερώνει, σε μία περίοδο μάλιστα κατά την οποία θα εκκινήσει η διαδικασία μιας φιλόδοξης Συνταγματικής Αναθεώρησης. Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία θα χρειαστούν ευρύτερες συναινέσεις. Θα δοκιμαστούν, επομένως, στην πράξη η ωριμότητα, η συνέπεια, αλλά και η επάρκεια κάθε πολιτικής δύναμης.

Είμαι σίγουρος πως αυτή είναι και η απαίτηση των πολλών, εκείνων που πρώτα σκέφτονται και μετά μιλούν αντί, απλώς, να φωνασκούν, όσων θέλουν να κρίνουν αλλά και να συγκρίνουν. Γι’ αυτό και με το ίδιο πρόταγμα θα κινηθεί στη νέα χρονιά η κυβέρνηση, επιμένοντας στην τροχιά της σιγουριάς και της δουλειάς, αρνούμενη τη δημαγωγία, την τοξικότητα, αλλά και τους επικίνδυνους πειραματισμούς, με όποιο προσωπείο κι αν εμφανίζονται, και επιλέγοντας μία πορεία ευθύνης και έργου.

Αξίζει, συνεπώς, να υποδεχτούμε με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία την αυγή του νέου έτους. Άλλωστε, η Ελλάδα και όλοι μας είμαστε τώρα και πιο έμπειροι αλλά και πιο δυνατοί από ποτέ.

Οπλισμένοι με τις μεγάλες κατακτήσεις του λαού μας, όσο και από τα διδάγματα που έφερε το 2025. Γι’ αυτό και ξεκινάμε με πυξίδα πάντα το αποτέλεσμα, ώστε με επιμονή και προσπάθεια να βαδίσουμε ακόμη πιο μπροστά, έχοντας πρώτο σταθμό το 2026, αλλά και ορίζοντα ελπίδας το 2030 -είναι ένα έτος-ορόσημο, καθώς τότε συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους-, εξαλείφοντας οριστικά τις παθογένειες που ακόμα το ταλανίζουν.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Υγεία και ευτυχία σε κάθε σπιτικό και περισσότερη ευημερία σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλή χρονιά!»

Νίκος Ανδρουλάκης: «Το νέο έτος να ελπίδα και προοπτική»

Την αδελφότητα Κεφαλλήνων και Ιθακησίων Πειραιά υποδέχθηκε στα γραφεία του ΠαΣοΚ για τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Εύχομαι το 2026 να είναι χρονιά ευημερίας για όλο τον ελληνικό λαό, γιατί έχουμε περάσει δύσκολα χρόνια με την ακρίβεια, με την κατάσταση στη δημόσια υγεία και στην παιδεία. Το νέο έτος να φέρει υγεία, ευημερία, σταθερότητα, αλλά πάνω απ’ όλα ελπίδα και προοπτική ιδίως στις νεότερες γενιές που είναι το μέλλον της χώρας» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αφού αντάλλαξαν δώρα και ευχές με τα μέλη της χορωδίας και τους χορευτές της αδελφότητας, από την πλευρά του, το διοικητικό συμβούλιο ευχήθηκε «το νέο έτος να φέρει ουσιαστικές απαντήσεις στις ανάγκες των πολλών».

Έδωσαν, μάλιστα, συμβολικά στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης μία φωτογραφία από το 1995, που εικονίζει μέλη της χορωδίας της αδελφότητας να λένε τα κάλαντα στην ίδια αίθουσα των ιστορικών γραφείων του Κινήματος.

Σωκρατής Φάμελλος: «Το 2026 να είναι η χρονιά των θετικών ανατροπών»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος μαζί με τη σύζυγό του, Τατιάνα Παπαδοπούλου, άκουσαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από το χορευτικό τμήμα της αδελφότητας Κρωμναίων Καλαμαριάς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, στα γραφεία της Οργάνωσης Μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στη Θέρμη.

Στη συνέχεια στο μήνυμά του ανέφερε: «Εύχομαι η Νέα Χρονιά να είναι ειρηνική, χωρίς σύννεφα στις ζωές μας. Να φέρει υγεία, ευημερία και πρόοδο. Με ένα ζεστό σπίτι και μια μεγάλη αγκαλιά για όλες και όλους. Φωτεινή για όλα τα παιδιά του κόσμου. Χωρίς φτώχεια, ανισότητες, αβεβαιότητα και διακρίσεις. Και να μην γίνεται η Ελλάδα γνωστή για τους χαμηλότερους μισθούς και τα μεγάλα σκάνδαλα, αλλά για την καλύτερη δημόσια Υγεία και Παιδεία.

Για μια κοινωνία και μια οικονομία που προοδεύουν μαζί. Και η λύση είναι μία: Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για ένα καλύτερο αύριο. Ώστε το 2026 να είναι η χρονιά των θετικών ανατροπών. Και να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που μας αξίζει. Την Προοδευτική Ελλάδα. Μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα της Δικαιοσύνης, της Αλληλεγγύης και της Ελπίδας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά!



Τα διαδικτυακά μηνύματα από Αλέξη Τσίπρα, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Στέφανο Κασσελάκη

Την ίδια ώρα πολλοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν να ευχηθούν με αναρτήσεις τους στα social media. Ο Αλέξης Τσίπρας το έπραξε με ευχές για το νέο έτος.

Από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου μέσα από βίντεο που ανέβηκε στους λογαριασμούς ανέφερε ότι είναι η μοναδική ημέρα που δε θα τη βρει κάποιος στη Βουλή πριν ευχηθεί για το νέο έτος.

Με καλοκαιρινή διάθεση ευχήθηκε και ο Στέφανος Κασσελάκης. «Μπαίνουμε στο νέο έτος μαζί με όσα έχουν πραγματική αξία. Τους ανθρώπους μας. Την αλήθεια. Την αξιοπρέπεια. Την αλληλεγγύη. Την αγάπη. Η χρονιά που έρχεται θα έχει δυσκολίες. Αλλά όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν συμβιβάζονται με το άδικο, που δεν βολεύονται με το «έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα», υπάρχει ελπίδα.

Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι. Που θα μιλήσουμε καθαρά. Που θα διεκδικήσουμε μια ζωή με ασφάλεια, δικαιοσύνη και προοπτική. Για όλους. Σας εύχομαι υγεία, δύναμη και αγάπη. Και σας υπόσχομαι κάτι απλό, αλλά πολύ σημαντικό: να συνεχίσω να λέω την αλήθεια, ακόμα κι όταν δεν βολεύει. Καλή χρονιά!» ανέφερε σε ανάρτησή του.

