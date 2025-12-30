Η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, εγγονή του 35ου προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι, πέθανε σήμερα, λίγες εβδομάδες αφότου αποκάλυψε ότι είχε διαγνωστεί με μια σπάνια μορφή λευχαιμίας. Ήταν 35 ετών.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε με ανάρτηση της Προεδρικής Βιβλιοθήκης και Μουσείου Τζον Φ. Κένεντι σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Η όμορφη Tatiana μας απεβίωσε σήμερα το πρωί. Θα είναι πάντα στις καρδιές μας», ανέφερε η ανάρτηση.

Στις 22 Νοεμβρίου, με ένα άρθρο της στο New Yorker, η ίδια η Σλόσμπεργκ ανέφερε ότι είχε διαγνωστεί με οξεία μυελογενή λευχαιμία με μια σπάνια μετάλλαξη, ένα είδος καρκίνου του αίματος και του μυελού των οστών.

Πρόκειται για γενετική ανωμαλία που εντοπίζεται σε λιγότερο από το 2% των περιπτώσεων αυτής της μορφής λευχαιμίας.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως οι γιατροί της έδιναν μόλις ένα χρόνο ζωής.

Οι γιατροί τη διέγνωσαν με καρκίνο λίγο αφότου γέννησε την κόρη της, τον Μάιο του 2024.

Την ίδια περίοδο, η Σλόσμπεργκ είχε ασκήσει κριτική και στον ξάδελφό της Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, κατηγορώντας τον ότι είναι σκεπτικιστής απέναντι στα εμβόλια και ότι περικόπτει τη χρηματοδότηση για την έρευνα κατά του καρκίνου.