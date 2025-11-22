Σαν σήμερα, στις 22 Νοεμβρίου 1963, ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, έπεσε νεκρός από πυρά κατά τη διάρκεια περιοδείας του, στο Ντάλας του Τέξας.

Ήταν λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι, όταν η προεδρική λιμουζίνα διέσχιζε την Dealey Plaza. Ο Κένεντι χαιρετούσε το πλήθος, έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του, Τζάκι Κένεντι, και μπροστά του τον κυβερνήτη του Τέξας, Τζον Κόναλι.

Πλήθος κόσμου βρισκόταν στον δρόμο για να υποδεχθεί το ζεύγος Κένεντι, ανάμεσα τους και ο κατασκευαστής ενδυμάτων Αβραάμ Ζαπρούντερ, που κατέγραφε με την ερασιτέχνική του κάμερα, τα δευτερόλεπτα που θα έμεναν στην ιστορία ως μία από τις πιο σοκαριστικές δολοφονίες του 20ού αιώνα. Το υλικό αυτό έμεινε γνωστό ως «Φιλμ Ζαπρούντερ».

Η στιγμή της επίθεσης

Στο φιλμ καταγράφονται τα κρίσιμα δευτερόλεπτα της επίθεσης:

Η πρώτη σφαίρα φαίνεται να χάνει τον στόχο της, πιθανόν εξοστρακίζεται σε κλαδί δέντρου και χτυπά στο κράσπεδο κοντά στη σιδηροδρομική γέφυρα μπροστά από την προεδρική λιμουζίνα.

3,5 δευτερόλεπτα αργότερα, η δεύτερη σφαίρα χτυπά τον Κένεντι στην πλάτη και εξέρχεται από το λαιμό του. Στη συνέχεια διαπερνά το σώμα του κυβερνήτη Κόναλι που κάθεται μπροστά από τον αμερικανό πρόεδρο.

4,9 δευτερόλεπτα αργότερα, ακολουθεί η τρίτη και θανατηφόρα βολή, που θρυμματίζει τη δεξιά πλευρά του κρανίου του προέδρου.

Η Τζάκι Κένεντι, σοκαρισμένη, σκύβει πάνω από τον σύζυγό της και μετακινείται στο πίσω μέρος της λιμουζίνας για να βοηθήσει πράκτορα της ασφάλειας να ανέβει στο όχημα.

Ο δράστης είχε πυροβολήσει τρεις φορές από το παράθυρο του 6ου ορόφου του Texas School Book Depository, ακριβώς μπροστά από το οποίο περνούσε η αυτοκινητοπομπή.

Στις 12:43, δεκατρία λεπτά μετά την επίθεση, ο θανατηφόρα τραυματισμένος Κένεντι φτάνει στο Νοσοκομείο Parkland.

Στις 13:00 ανακοινώνεται νεκρός.

Ο ύποπτος και η γρήγορη ανατροπή

Ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, πρώην πεζοναύτης και εργαζόμενος στο κτίριο από το οποίο εκτοξεύθηκαν τα πυρά, συνελήφθη λίγες ώρες μετά, ως βασικός ύποπτος.

Δύο ημέρες αργότερα, όμως, δολοφονείται από τον ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου, Τζακ Ρούμπι, μέσα στο κτίριο της αστυνομίας του Ντάλας. Η δολοφονία μεταδόθηκε ζωντανά στις τηλεοράσεις παγκοσμίως, τροφοδοτώντας αμέσως τα πρώτα κύματα αμφιβολιών.

Σύντομα άρχισαν να εμφανίζονται δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας, αναζητώντας κρυφούς ενόχους και χαμένα κομμάτια του παζλ.

Πόσες συμπτώσεις;

Το περιοδικό «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» της 6ης Οκτωβρίου 1977, φιλοξενούσε χαρακτηριστικό άρθρο για τη «δολοφονία του αιώνα», τονίζοντας τον ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό θανάτων ανθρώπων που συνδέονταν άμεσα ή έμμεσα με την υπόθεση. Αντικατόπτριζε το αίσθημα μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης ότι οι συμπτώσεις γύρω από την υπόθεση είχαν αρχίσει να ξεπερνούν κάθε λογικό όριο.

Το ρεπορτάζ κατέγραφε μια σειρά από μυστηριώδεις, βίαιους ή ανεξήγητους θανάτους μαρτύρων, αστυνομικών, δημοσιογράφων, συνεργατών και προσώπων του υποκόσμου.

Οι θάνατοι προέρχονταν από πυροβολισμούς, τροχαία ατυχήματα, αιφνίδιες καρδιακές προσβολές χωρίς ιστορικό, αλλά και φερόμενες αυτοκτονίες. Κάποιοι είχαν διατυπώσει αμφιβολίες για την επίσημη εκδοχή του Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ ως μοναδικού δράστη, ενώ άλλοι ετοιμάζονταν να καταθέσουν:

«Γυναίκες και άντρες, υψηλά ιστάμενοι και ασήμαντοι, πέθαναν από βίαιο ή περίεργο θάνατο μετά τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου, στο Ντάλας του Τέξας. Οι άνθρωποι αυτοί δε θα μπορέσουν ποτέ να καταθέσουν σε μια πιθανή καινούργια έρευνα για τη διαλεύκανση της “δολοφονίας του αιώνα” για τον απλούστατο λόγο ότι είναι όλοι νεκροί. Ο θάνατός τους όμως, όπως δείχνουν τα πράγματα, ήταν κάθε άλλο παρά τυχαίος. Η εκστρατεία της εξολόθρευσής τους άρχισε ήδη 48 λεπτά μετά την απόπειρα…»

Το άρθρο εξετάζει τη δολοφονία του αστυνομικού Τζον Τίπιτ, λίγα λεπτά μετά την επίθεση, ενώ επιχειρούσε να σταματήσει ύποπτο που ταίριαζε στην περιγραφή του δράστη. Υποψίες γέννησε και η δολοφονία του Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, που δολοφονήθηκε δύο ημέρες αργότερα από τον Τζακ Ρούμπι μέσα στο αστυνομικό τμήμα.

Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν οι θάνατοι της δημοσιογράφου Ντόροθυ Κιλγκάλλεν, που είχε δηλώσει πως θα έκανε «σημαντικές αποκαλύψεις», του Λη Μπόουερς, κρίσιμου αυτόπτη μάρτυρα, αλλά και γνωστών προσώπων του οργανωμένου εγκλήματος που επρόκειτο να καταθέσουν σε επιτροπές της Γερουσίας.

Η συσσώρευση τόσων περιστατικών τροφοδότησε επί δεκαετίες θεωρίες συνωμοσίας, ενισχύοντας την αίσθηση ότι πολλά γύρω από τη δολοφονία του Κένεντι δεν φωτίστηκαν ποτέ πλήρως.

Οι 7 επικρατέστερες θεωρίες συνωμοσίας

Σαράντα χρόνια αργότερα, ο Αλέξης Παπαχελάς συνοψίζει στο «ΒΗΜΑ» της 13ης Νοεμβρίου 2003, τις επτά επικρατέστερες θεωρίες για το ποιος κρυβόταν πίσω από τη δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι:

Η CIA

Ο Κένεντι φέρεται να δολοφονήθηκε από στελέχη της CIA ή από τον ίδιο τον Όσβαλντ ως στρατολογημένο πράκτορα, επειδή ο πρόεδρος είχε διαλύσει το τμήμα επιχειρήσεων της CIA μετά το φιάσκο του Κόλπου των Χοίρων στην Κούβα το 1961.

Η Μαφία

Η θεωρία υποστηρίζει ότι ο Όσβαλντ είχε δεσμούς με το οργανωμένο έγκλημα και ότι ο Ρούμπι ο οποίος πράγματι είχε επαφές με τη Μαφία τον εκτέλεσε για να τον φιμώσει. Ο «αρχιμαφιόζος» Τζιανκάνα φέρεται να πίστευε ότι η οικογένεια Κένεντι τον «πρόδωσε», επειδή ο πρόεδρος και ο αδελφός του, υπουργός Δικαιοσύνης Ρόμπερτ Κένεντι, στράφηκαν εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Στη θεωρία αυτή προστίθεται και το επιχείρημα ότι ο Τζιανκάνα ήθελε τον Κένεντι νεκρό για λόγους προσωπικούς, καθώς μοιράζονταν την ίδια ερωμένη.

Ο αντιπρόεδρος Λίντον Τζόνσον

Ο Τζόνσον θεωρήθηκε ύποπτος είτε επειδή φοβόταν ότι ο Κένεντι θα τον απέκλειε από το ψηφοδέλτιο του 1964 είτε επειδή εξυπηρετούσε συμφέροντα του πετρελαϊκού λόμπι του Τέξας και της πολεμικής βιομηχανίας που ήταν αντίθετοι στην κλιμάκωση της αμερικανικής εμπλοκής στο Βιετνάμ.

Η KGB

Οι σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες φέρονται να ήθελαν να εκδικηθούν τον Κένεντι για την κρίση των πυραύλων στην Κούβα.

Το FBI

Η θεωρία αποδίδει κίνητρα στον αρχηγό του FBI, Έντγκαρ Χούβερ, ο οποίος βρισκόταν σε σύγκρουση με την οικογένεια Κένεντι και αντιδρούσε στον περιορισμό της εξουσίας του.

Ο Φιντέλ Κάστρο

Θεωρία «αντιποίνων» για τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του κουβανικού καθεστώτος.

Ακροδεξιοί κουβανοί εξόριστοι

Οργισμένοι για την αποτυχία της εισβολής στον Κόλπο των Χοίρων και τη στάση του Κένεντι απέναντι στον Κάστρο.

Όταν το πόρισμα δεν αρκεί

Έξι δεκαετίες μετά, η δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι, παρά το επίσημο πόρισμα της Επιτροπής Γουόρεν που αποδίδει τη δράση αποκλειστικά στον Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ, εξακολουθεί να γεννά ερωτήματα και αμφισβητήσεις.

Οι ανατριχιαστικές εικόνες του Φιλμ Ζαπρούντερ, η διαχρονική άγνοια της κοινής γνώμης για τις σχέσεις της πολιτικής και οικονομικής ελίτ, αλλά και οι επίμονες υποψίες περί εμπλοκής μυστικών υπηρεσιών ή παραγόντων του υποκόσμου, συνεχίζουν να τροφοδοτούν και να γοητεύουν μια παγκόσμια δημόσια σφαίρα που αναζητά ακόμη απαντήσεις. Απαντήσεις που ίσως να μη δοθούν ποτέ.