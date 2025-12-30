Το δεύτερο χειμερινό απόκτημα από τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό είναι ο Σωτήρης Κοντούρης. Ο 20χρονος κεντρικός μέσος ανήκε στον Παναιτωλικό και με τους «πράσινους» υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας 3,5 ετών – δηλαδή ως το καλοκαίρι του 2029.

Στους όρους της μεταγραφής, εκτός του χρηματικού αντίτιμου, περιλαμβάνονται κι έμψυχα ανταλλάγματα (Μπρέγκου, Ταβάρες).

Ποιος είναι ο Κοντούρης

Βέρος Αγρινιώτης, ο Κοντούρης εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του Παναιτωλικού σε ηλικία 13 ετών. Το επαγγελματικό ντεμπούτο του έγινε τον Αύγουστο του 2024. Με την ομάδα του Αγρινίου αγωνίστηκε ως σήμερα σε 31 παιχνίδια και σκόραρε ένα γκολ. Αναδείχθηκε μέσα από την αγωνιστική φιλοσοφία του Γιάννη Πετράκη που προτού αποχωρήσει προώθησε νέα παιδιά στην πρώτη ομάδα.

Ο Κοντούρης είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική Κ21, στην οποία προήχθη μετά τις συμμετοχές του στην Κ19.

Κοντούρης μετά τον Τεττέη

Χθες ο Παναθηναϊκός είχε παρουσιάσει τον Ανδρέα Τεττέη, του οποίου η απόκτηση είχε ανακοινωθεί ήδη στα τέλη Οκτωβρίου. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός έλαβε τη φανέλα με το Νο7 που τελευταίος φορούσε ο Φώτης Ιωαννίδης πριν από την παραχώρησή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, το περασμένο καλοκαίρι.

Ποιοι ακολουθούν

Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί αν επίσης ο Παύλος Παντελίδης θα ακολουθήσει σύντομα το ίδιο δρομολόγιο ή θα παραμείνει δανεικός στην Κηφισιά ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ούτως ή άλλως οι «πράσινοι» ψάχνουν εναγωνίως παίκτες στην αγορά προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα ενός ελλιπούς ρόστερ και να σώσουν μια χρονιά που πριν από την αφετηρία του 2026 τούς βρίσκει στην 6η θέση της Super League κι εκτός διεκδίκησης του τίτλου. Θεωρείται δεδομένο ότι μέσα στον Γενάρη θ’ αποκτήσουν αριστερό μπακ, άλλον έναν κεντρικό μέσο, ακραίο επιθετικό και πιθανόν τερματοφύλακα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν είναι ευχαριστημένος με την απόκριση των ποδοσφαιριστών που έχει στη διάθεσή του και έχει ζητήσει από τους αρμόδιους (Κοτσόλης, Κορόνα) άμεση ενίσχυση με παράλληλη αποχώρηση παικτών που δεν υπολογίζονται κι έχουν ελάχιστο χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα.

Ο Ισπανός προπονητής περιμένει και την επιστροφή μονάδων που απουσιάζουν για διαφορετικούς λόγους (Λαφόν, Ντέσερς, Κυριακόπουλος, Πελίστρι) έτσι ώστε να παρουσιάσει αυτό που έχει στο μυαλό του.