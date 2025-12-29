H δημοτικότητα και η διείσδυση της τεχνολογίας AI στην αυτοκίνηση είναι δεδομένη και, θα γίνει ακόμα πιο δεδομένη μέσα στα επόμενα χρόνια, προσελκύοντας το ενδιαφέρον τόσο των παραδοσιακών κατασκευαστών όσο και προμηθευτών αλλά και δημιουργώντας νέες συνεργασίες, παίκτες και δυναμικές.

Ενδεικτικό είναι ότι στο πλαίσιο του ευρύτερου ψηφιακού μετασχηματισμού της αυτοκινητοβιομηχανίας η Bosch, ένας από τους πλέον καθιερωμένους και μεγαλύτερους προμηθευτές της αυτοκίνησης ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να παρουσιάσει στο πλαίσιο της προσεχούς έκθεσης του CES στο Las Vegas η οποία ανοίγει αυλαία στις 4 Ιανουαρίου, ένα καινοτόμο infotainment βασισμένο εξολοκλήρου σε τεχνολογία ΤΝ. Για την δημιουργία του η Bosch συνεργάστηκε με τις εξίσου ηγετικές στους τομείς τους εταιρείες τεχνολογίας Microsoft και Nvidia.

Σύμφωνα με τις συστάσεις το καινοτόμο infotainment θα μπορεί να διδάσκεται από τις συνήθειες και τις προτιμήσεις του οδηγού, θα διαθέτει ενσωματωμένο ψηφιακό βοηθό ο οποίος επίσης θα έχει δυνατότητα εκμάθησης με στόχο να προσφέρει υπηρεσίες που ευνοούν την άνεση και συνηγορούν στην καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων του εσωτερικού και του αυτοκινήτου από τους επιβαίνοντες και τον οδηγό. Επιπλέον οι πρώτοι θα έχουν στη διάθεσή τους εκτεταμένες επιλογές ψυχαγωγίας ενώ ο δεύτερος ένα ιδιαίτερα ακριβές και ευφυές σύστημα πλοήγησης.

H νέα παραπάνω τεχνολογία θα μπορεί να «κατανοήσει» απλές φράσεις του οδηγού και να τις «μεταφράσει» σε πολλαπλές λειτουργίες. Για παράδειγμα αν ο οδηγός πει «κάνει κρύο», το σύστημα μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του κλιματισμού καταλλήλως, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα λειτουργίες όπως το θερμαινόμενο τιμόνι ή τα θερμαινόμενα καθίσματα.

Εκτός από το νέο σύστημα infotainment με ΤΝ, η Bosch θα παρουσιάσει επίσης μια νέα «επέκταση» AI η οποία θα μπορεί να ενσωματωθεί στα ήδη υφιστάμενα infotainment χωρίς μεταβολές σε hardware.

«Η νέα πλατφόρμα AI υπό την μορφή επέκτασης, θα δώσει τη δυνατότητα σε ήδη υπάρχοντα συστήματα infotainment να αποκτήσουν προηγμένες λειτουργίες AI. Αυτό αναμένεται να καταστήσει την οδηγική εμπειρία πιο άνετη, διαισθητική και ασφαλέστερη για όλους τους επιβαίνοντες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Markus Heyn, επικεφαλής της Bosch Mobility.

Σε ό,τι αφορά τη συμβολή των Microsoft και Nvidia στο νέο infotainment, αξίζει να σημειωθεί ότι η Bosch έχει ενσωματώσει σε αυτό το Microsoft Foundry που δίνει πρόσβαση σε εφαρμογές του Microsoft 365 μεταξύ των οποίων, η εφαρμογή Teams, ενώ τη βάση για όλα αυτά αποτελεί το λογισμικό Drive AGX Orin και τα microchips της Nvidia.

Να σημειωθεί ότι η Bosch προσβλέπει, με ορίζοντα το 2030, ότι θα αποκομίσει έσοδα έως και 2,5 εκατομμύρια ευρώ από την αγορά των infotainment η οποία έως το τέλος της δεκαετίας εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και τα 20 εκατομμύρια ευρώ.