Σφοδρή και μαζική επίθεση με εκατοντάδες πυραύλους και drones, εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη -όπως την χαρακτήρισε ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι– συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογο του, Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι η μαζική νυχτερινή επίθεση —η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, περιλάμβανε περίπου 500 drones και 40 πυραύλους και προκάλεσε διακοπές ρεύματος και θέρμανσης σε τμήματα της πρωτεύουσας— είναι η απάντηση της Μόσχας στις ειρηνευτικές προσπάθειες που μεσολαβεί η Ουάσιγκτον.

Πριν από τα πλήγματα, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες της Κυριακής στη Φλόριντα θα επικεντρωθούν στον έλεγχο των εδαφών από κάθε πλευρά μετά το τέλος των εχθροπραξιών, στον φονικότερο πόλεμο στην Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τρομακτική η έκταση του σφυροκοπήματος

Η επίθεση συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού, ενώ ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής στο Κίεβο διήρκεσε σχεδόν 10 ώρες και έληξε μόλις στις 11:20 τοπική ώρα (09:20 GMT). Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, ενώ τουλάχιστον 19 τραυματίστηκαν στην ίδια την πρωτεύουσα, μεταξύ αυτών και δύο παιδιά.

«Αν η Ρωσία μετατρέπει ακόμη και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε εποχή κατεστραμμένων σπιτιών και καμένων διαμερισμάτων, κατεστραμμένων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, τότε αυτή η αρρωστημένη δραστηριότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα Χ, καλώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να αυξήσουν την πίεση προς τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες εκρήξεις ακούγονταν σε ολόκληρο το Κίεβο από τα ξημερώματα Σαββάτου, καθώς οι ουκρανικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας τέθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή δράση. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι ρωσικά drones στόχευαν την πρωτεύουσα καθώς και περιοχές στα βορειοανατολικά και τα νότια της χώρας.

Οι αρχές ανέφεραν ζημιές σε διάφορα σημεία επτά διαφορετικών συνοικιών του Κιέβου, ενώ τουλάχιστον τρεις πολυώροφες πολυκατοικίες τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Ο κρατικός διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Ukrenergo ανακοίνωσε ότι ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του Κιέβου και της γύρω περιοχής, επλήγησαν από τη Ρωσία, με αποτέλεσμα να εφαρμοστούν έκτακτες διακοπές ρεύματος στην πρωτεύουσα.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι το ένα τρίτο του Κιέβου έμεινε χωρίς θέρμανση, την ώρα που η θερμοκρασία κυμαινόταν γύρω στους 0 βαθμούς Κελσίου το πρωί του Σαββάτου.

Οι αρχές της περιφέρειας Κιέβου —η οποία περιβάλλει την πόλη αλλά δεν περιλαμβάνει τον αστικό πυρήνα— ανέφεραν ότι 320.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά την επίθεση.

Τα πλήγματα οδήγησαν επίσης στο προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων Ρζεσζόφ και Λούμπλιν στη νοτιοανατολική Πολωνία, δυτικά της Ουκρανίας, αφού οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις απογείωσαν μαχητικά αεροσκάφη, όπως ανακοίνωσε η Πολωνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας μέσω Χ.

Το εδαφικό παραμένει το βασικό αγκάθι

Οι εξελίξεις καταδεικνύουν ότι το εδαφικό συνεχίζει να είναι το βασικό θέμα που παραμένει ανεπίλυτο. Ωστόσο, ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή σε δημοσιογράφους στο Κίεβο ότι ένα προσχέδιο 20 σημείων —ο ακρογωνιαίος λίθος της αμερικανικής προσπάθειας για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας— έχει ολοκληρωθεί κατά 90%.

Ανέφερε επίσης ότι μια συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ είναι σχεδόν έτοιμη, στοιχείο κρίσιμης σημασίας μετά την αποτυχία των προηγούμενων εγγυήσεων ασφαλείας της μετασοβιετικής περιόδου.

«Πολλά μπορούν να αποφασιστούν πριν από το νέο έτος», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν την κινητήρια δύναμη της διαδικασίας.

«Δεν έχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», δήλωσε στο Politico. «Θα δούμε τι έχει».

Πριν από τη συνάντησή τους, ο Ζελένσκι θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στο Axios ότι οι ΗΠΑ πρότειναν συμφωνία εγγυήσεων ασφαλείας διάρκειας 15 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, όμως το Κίεβο επιθυμεί μακροχρόνια συμφωνία με νομικά δεσμευτικές διατάξεις ώστε να αποτραπεί νέα ρωσική επιθετικότητα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως η συνάντηση της Κυριακής θα πάει καλά και ότι αναμένει να μιλήσει με τον Πούτιν «σύντομα».

Πυρηνικός σταθμός και ελεύθερη οικονομική ζώνη στο τραπέζι

Πέρα από τα εδάφη, κρίσιμο ζήτημα αποτελεί ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη, ο οποίος καταλήφθηκε από τη Ρωσία τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.

Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να αποσυρθεί από περιοχές της ανατολικής περιφέρειας του Ντονέτσκ, τις οποίες οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν στην προσπάθειά τους να ελέγξουν ολόκληρο το Ντονμπάς, που περιλαμβάνει και την περιφέρεια Λουχάνσκ.

Το Κίεβο, ωστόσο, επιθυμεί να παγώσουν οι συγκρούσεις στις σημερινές γραμμές του μετώπου.

Σύμφωνα με μια αμερικανική συμβιβαστική πρόταση, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια ελεύθερη οικονομική ζώνη εφόσον τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τμήματα της περιφέρειας Ντονέτσκ, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς.

Το Axios ανέφερε ότι ο Ζελένσκι δήλωσε πως, αν δεν καταφέρει να πείσει τις ΗΠΑ να στηρίξουν τη θέση της Ουκρανίας στο ζήτημα των εδαφών, είναι διατεθειμένος να θέσει το σχέδιο των 20 σημείων σε δημοψήφισμα — υπό την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα συμφωνήσει σε εκεχειρία 60 ημερών, ώστε η Ουκρανία να προετοιμάσει και να πραγματοποιήσει την ψηφοφορία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι η εκδοχή του σχεδίου των 20 σημείων από το Κίεβο διαφέρει από όσα συζητούσε η Ρωσία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax.

Ωστόσο, εξέφρασε αισιοδοξία ότι η διαδικασία έχει φτάσει σε «σημείο καμπής» για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, είχε επαφές με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ μετά την παραλαβή αμερικανικών προτάσεων για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο την Παρασκευή, χωρίς να αποκαλύψει τη στάση της Μόσχας σχετικά με τα έγγραφα.