Θλίψη προκάλεσε η είδηση της συντριβής ενός ιδιωτικού αεροσκάφους Falcon 50 νότια της Άγκυρας, στην Τουρκία, το οποίο μετέφερε υψηλόβαθμους αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Λιβύης. Όλοι οι επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους.

Στη λίστα των θυμάτων περιλαμβάνεται και μια Ελληνίδα αεροσυνοδός, με το όνομα Μαρία Παππά, η οποία εργαζόταν στο πλήρωμα του μοιραίου Falcon 50. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στο μαύρο κουτί του αεροσκάφους, ωστόσο ήδη σε ένα στοιχείο συμφωνούν οι ειδικοί.

Μόλις 30 δευτερόλεπτα μας χώριζαν από μια μεγαλύτερη τραγωδία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αν το αεροπλάνο συνέχιζε να είναι εκτός ελέγχου για άλλα 30 δευτερόλεπτα, θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού Κεσικαβάκ. Οι κάτοικοί του ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στον τόπο της συντριβής.

🇱🇾🇹🇷 Libya’s Chief of General Staff Gen. Muhammad Ali Ahmed al-Haddad and four other members of the Libyan delegation have died in the crash of a Falcon 50 business jet in the vicinity of the capital of Turkey, Ankara, on Tuesday evening. The contact with Al-Haddad’s plane had… pic.twitter.com/TqgkiAmXY0 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 23, 2025

Βρίσκοντας τα συντρίμμια του αεροπλάνου, που είχαν πέσει σε χωράφια και σε δασικές περιοχές, οι κάτοικοι ενημέρωσαν τις αρχές. Περιγράφοντας τον αρχικό πανικό τους, οι κάτοικοι είπαν: «Ακούσαμε μια απίστευτη έκρηξη. Τα παράθυρα των σπιτιών κούνησαν και νομίσαμε ότι ήταν σεισμός. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκρηξη και ο ουρανός φωτίστηκε».

Το επτάλεπτο πριν την τραγωδία

Οι τουρκικές αρχές, σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, μίλησαν για τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από τις έρευνες μέχρι τώρα. Ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, αναφέρθηκε στα τελευταία επτά λεπτά της μοιραίας πτήσης.

Σε αυτα ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου και στη συνέχεια χάθηκε η επικοινωνία με τον πύργο ελέγχου.

Στις 20:31 το αεροσκάφος εξέδωσε τον κωδικό PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN, ένα επίπεδο κάτω από την προειδοποίηση MAY DAY, που είναι ο κωδικός υψηλότερου κινδύνου.

Ταυτόχρονα, ο πιλότος ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου για «γενική ηλεκτρική βλάβη» και ζήτησε πορεία πτήσης για να επιστρέψει στην Άγκυρα.

Στις 20:32 ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας ενημέρωσε το αεροσκάφος για την κατεύθυνση και το επίπεδο καθόδου που θα έπρεπε να ακολουθήσει για την επιστροφή του στο αεροδρόμιο Esenboğa.

Στις 20:33 ο πιλότος εξέδωσε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700, τον κωδικό υψηλότερου κινδύνου. Ταυτόχρονα, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από το ραντάρ.

Στις 20:34 ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας επιβεβαίωσε με τον πιλότο τον έλεγχο του επιπέδου θορύβου.

Στις 20:34 το αεροσκάφος παραδόθηκε στον Έλεγχο Προσέγγισης για επείγουσα επιστροφή στο αεροδρόμιο Esenboğa.

Στις 20:35 το αεροσκάφος επικοινώνησε για να επιστρέψει, δηλώνοντας PAN-PAN, PANPAN, PAN-PAN.

Στις 20:36 η φωνή του πιλότου έγινε δύσκολο να ακουστεί. Παρουσιάστηκε μερική απώλεια πληροφοριών πτήσης στην οθόνη του ραντάρ.

Στις 20:38 το αεροσκάφος εξαφανίστηκε εντελώς από το ραντάρ.

Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Οι έρευνες για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας θα συνεχιστούν. Ωστόσο, υπάρχουν ήδη κάποια δεδομένα που προκαλούν ερωτήματα. Ο πιλότος εξέπεμψε σήμα PA-PAN και όχι May-Day.Πρόκειται για δήλωση έκτακτης ανάγκης χαμηλότερου επιπέδου. Αυτό σημαίνει πως οι πιλότοι μπορεί αν μην είχαν ξεκάθαρη εικόνα του προβλήματος που αντιμετώπιζαν.

Μάλιστα, είχαν προετοιμαΕιδικά σε περίπτωση δυσλειτουργίας, το αεροσκάφος πρέπει να αποβάλλει καύσιμα για να πραγματοποιήσει ασφαλή προσγείωση. Αναφέρεται ότι τα καύσιμα απομακρύνθηκαν. Φαίνεται ότι το αεροπλάνο συνετρίβη ενώ αυτή η διαδικασία ήταν σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα δεν υπάρχει ιστορικό ηλεκτρολογικών προβλημάτων στα Falcon 50. Αυτό προκαλεί πολλά ερωτήματα σχετικά με τη συντήρηση του αεροσκάφους κάτι που είχε επισημάνει η πλευρά της Λιβύης. Υπενθυμίζουμε ότι το αεροσκάφος είχε ενοικιαστεί από εταιρεία στην Μάλτα.

Δεδομένου ότι πρόκειται για γαλλικό τύπο Falcon, μισθωμένο από τη Λιβύη το οποίο συνετρίβη στην Τουρκία, προβλέπεται σύσταση τριμελούς επιτροπής με αξιωματούχους και από τις τρεις χώρες.