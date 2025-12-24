Βλάβη στα ηλεκτρικά κυκλώματα του Dassault Falcon 50 που μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ – Χαντάντ, ανέφερε ο πιλότος λίγα λεπτά μετά την απογείωση του από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας με προορισμό την Τρίπολη και σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές ζήτησε και σχετική άδεια για έκτακτη προσγείωση.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας και τη στροφή του αεροσκάφους πίσω προς την Άγκυρα, το τζετ χάθηκε από τα ραντάρ κατά την κάθοδο και συνετρίβη σε αγροτική περιοχή της επαρχίας Χαϊμάνα. Οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία μέλη πληρώματος, o Ντενίς Πουρτό, ο Άντονι Τανγαρπριγκανίν και η Μαρία Παππά (σύμφωνα με αναφορές αυτά ήταν τα ονόματα του πληρώματος και πιθανότατα η Παππά ήταν Ελληνίδα αεροσυνοδός), έχασαν τη ζωή τους. Οι τουρκικές Αρχές σημειώνεται ότι σαν αρχική εκτίμηση έχουν αποκλείσει το ατύχημα είναι αποτέλεσμα κάποιου σαμποτάζ.

Η λιβυκή κυβέρνηση εθνικής ενότητας επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο αλ-Χαντάντ, καθώς και τέσσερα μέλη της συνοδείας του, κηρύσσοντας τριήμερο εθνικό πένθος. Λίβυοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το αεροσκάφος ήταν μισθωμένο και εγγεγραμμένο στη Μάλτα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το τεχνικό του ιστορικό και τα αίτια του δυστυχήματος, με τη συμμετοχή των αρμόδιων τουρκικών και διεθνών αρχών.

Ποιος ήταν ο Μοχάμεντ Αλ Χαντάντ και τι σημαίνει η απώλεια του

Η απώλεια του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου θεωρείται πλήγμα για την κυβέρνηση της Τρίπολης, καθώς ο Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ αποτελούσε κεντρικό πυλώνα της στρατιωτικής και πολιτικής σταθερότητας στη δυτική Λιβύη. Δεν ήταν μόνο ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος των δυνάμεων που ελέγχουν την πρωτεύουσα, αλλά και βασικός συνομιλητής στις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών για τη συγκρότηση της κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Χαρακτηριστικό της ευρύτερης αποδοχής του είναι το γεγονός ότι συλλυπητήρια και δηλώσεις πένθους καταγράφηκαν ακόμη και από την ανατολική Λιβύη, με αναφορές από αραβικά μέσα ενημέρωσης σε δηλώσεις τόσο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ όσο και του κοινοβουλίου της Βεγγάζης.

Όπως επισημαίνει δημοσίευμα του δικτύου Al Jazeera, ο θάνατος του αλ-Χαντάντ συνιστά «τεράστια απώλεια» για τις λιβυκές ένοπλες δυνάμεις, καθώς επρόκειτο για πρόσωπο που απολάμβανε σεβασμό σε ολόκληρη τη χώρα. Ο ίδιος είχε ταχθεί διαχρονικά υπέρ της εθνικής συμφιλίωσης και της επανένωσης της Λιβύης, αποφεύγοντας τη σύμπλευση με τις ισχυρές παραστρατιωτικές ομάδες που κυριαρχούν μετά την πτώση του Καντάφι.

Γεννημένος στη Μισράτα πριν από 58 χρόνια, αποφοίτησε από τη στρατιωτική ακαδημία το 1987 και υπηρέτησε στις ένοπλες δυνάμεις του καθεστώτος Καντάφι, πριν ταχθεί στο πλευρό της αντιπολίτευσης κατά την αραβική Άνοιξη το 2011. Τον Αύγουστο του 2020 διορίστηκε αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων από τον τότε πρωθυπουργό Φαγιέζ αλ-Σάρατζ.

Η παρουσία του στην Άγκυρα συνδεόταν με τις προσπάθειες της κυβέρνησης Ντμπέιμπα να ενισχύσει τη στρατιωτική συνεργασία με την Τουρκία, στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών που έχουν υπογραφεί τα τελευταία χρόνια.