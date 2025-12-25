«Αναθέτουμε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της Ειρήνης, ζητώντας του να συνεχίσει να εμπνέει σε όλους ένα ενιαίο πνεύμα συνεργασίας, πιστό στις χριστιανικές ρίζες του και στην ιστορία του, με αλληλεγγύη και υποδοχή όσων βρίσκονται σε ανάγκη», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πάπας Λέων ΙΔ’, κατά το χριστουγεννιάτικο μήνυμά του από το Βατικανό.

Ο Ποντίφικας κάλεσε τους πιστούς να «προσευχηθούμε ιδιαίτερα για τον ουκρανικό λαό: ας σταματήσει ο βοή των όπλων και οι εμπλεκόμενες πλευρές, με την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ας βρουν το θάρρος να ξεκινήσουν ειλικρινή, άμεσο και γεμάτο σεβασμό διάλογο», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά στην Μέση Ανατολή και την Λατινική Αμερική

Παράλληλα, απηύθυνε ιδιαίτερο χαιρετισμό προς τους χριστιανούς που ζουν στη Μέση Ανατολή και ευχήθηκε να επικρατήσει η ειρήνη και η δικαιοσύνη στην Συρία, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και τον Λίβανο.

«Ο Ιησούς που γεννήθηκε σήμερα, ας εμπνεύσει όσους, στην Λατινική Αμερική, έχουν πολιτικές ευθύνες ώστε, αντιμετωπίζοντας τις διάφορες προκλήσεις, να δώσουν έμφαση στον διάλογο υπέρ των κοινών αγαθών και όχι στις ιδεολογικές και μεροληπτικές προκαταλήψεις», σημείωσε ακόμη ο Πάπας Λέων.

Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του αναφέρθηκε, επίσης, «σε όσους υποφέρουν εξαιτίας της αδικίας, της πολιτικής αστάθειας, του κατατρεγμού για θρησκευτικές αιτίες και της τρομοκρατίας», με ιδιαίτερη αναφορά στους κατοίκους του Σουδάν, του Νοτίου Σουδάν, του Μάλι, της Μπουρκίνα Φάσο και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό.

«Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας;»

«Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας, οι οποίες εδώ και πολλές εβδομάδες είναι εκτεθειμένες στην βροχή, στον άνεμο και στο κρύο, αλλά και εκείνες τόσων άλλων προσφύγων κάθε ηπείρου και τα σημεία στα οποία βρίσκουν προσωρινή προστασία χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι, στις πόλεις μας;» υπογράμμισε ο πάπας Πρέβοστ, απευθυνόμενους στους πιστούς, στην λειτουργία των Χριστουγέννων, στην βασιλική του Αγίου Πέτρου.

«Είναι η σάρκα των άμαχων πληθυσμών, που υπέστησαν τις συνέπειες των πολέμων που ακόμη είναι σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, με ερείπια και πληγές που παραμένουν ανοικτές.

Εύθραυστες είναι και οι ζωές και οι σκέψεις των νέων που υποχρεώθηκαν να ενταχθούν στους στρατούς και, στο μέτωπο του πολέμου, νιώθουν ότι όσα τους ζητούν στερούνται νοήματος και ότι οι πομπώδεις ομιλίες όσων τους στέλνουν να πεθάνουν, είναι γεμάτες ψέματα», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

«Η ανθρώπινη σάρκα ζητά φροντίδα, υποδοχή και αναγνώριση, ψάχνει χέρια ικανά να προσφέρουν τρυφερότητα και μυαλά που να είναι πρόθυμα να δείξουν προσοχή, χρειάζεται καλά λόγια», είπε ο πάπας Λέων, απευθυνόμενος στους καθολικούς πιστούς. Σε όλους τους ανθρώπους καλής θελήσεως, επίσης, έστειλε ένα ακόμη ισχυρότατο μήνυμα: υπογράμμισε με έμφαση πως «όταν η ανάγκη του συνανθρώπου μας καταφέρνει να βρει μια θέση στην καρδιά μας, όταν ο πόνος του άλλου θρυμματίσει όλες μας τις ισχυρότατες βεβαιότητες, τότε ήδη αρχίζει η ειρήνη».