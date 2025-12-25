Η μεταμεσονύχτια έκρηξη που σημειώθηκε σε υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο της Θεσσαλονίκης έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ο εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη περίπου στις 3 τα ξημερώματα των Χριστουγέννων.

Οι Αρχές θεωρούν ότι από καθαρή τύχη δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός αφού δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα και το υποκατάστημα της τράπεζας βρίσκεται σε κεντρικό σημείο.

Ο μηχανισμός που τοποθετήθηκε στα διοικητικά γραφεία υποκαταστήματος τράπεζας στη συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου με Σαλαμίνος, προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε διπλανές πολυκατοικίες αλλά και ΙΧ που βρίσκονταν παρκαρισμένα στο σημείο.

Συγκεκριμένα, 7 αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καθώς και τρεις πυλωτές πολυκατοικιών. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Τα πρώτα στοιχεία

Οι Αρχές θεωρούν ότι δεν πρόκειται για κάποια τρομοκρατική ενέργεια για αυτό και ανέλαβε τις έρευνες το ελληνικό FBI και όχι η αντιτρομοκρατική. Στην ΕΛΑΣ περιμένουν να υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση και ήδη έχουν προκύψει αρκετές ομοιότητες με ένα άλλο χτύπημα. Συγκεκριμένα, με την έκρηξη σε κατάστημα άλλης τράπεζας πριν από λίγους μήνες.

Από την έκρηξη ο εκρηκτικός μηχανισμός έχει σχεδόν διαλυθεί και ότι απέμεινε από αυτόν εστάλη για ανάλυση από το αρμόδιο τμήμα της ΕΛΑΣ. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγω για ζελατοδυναμίτιδα, αν και περισσότερα θα γίνουν γνωστά μετά τη χημική ανάλυση.

Ψάχνουν απαντήσεις για την έκρηξη στις κάμερες

Τα μέλη του ελληνικού FBI και αξιωματικοί της ΕΛΑΣ αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, προκειμένου να εξακριβώσουν πότε και πώς έφτασαν οι δράστες, τι μετέφεραν και πώς τοποθέτησαν τον μηχανισμό.