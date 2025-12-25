Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων έξω από υποκατάστημα τράπεζας στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις 03:00 τα ξημερώματα σημειώθηκε έκρηξη στο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Καραολή και Δημητρίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες ζημιές στο κατάστημα αλλά και σε παρακείμενα οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής που απέκλεισαν το σημείο, ενώ αργότερα έφτασε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Τα στελέχη του ΤΕΕΜ συνέλεξαν ότι απέμεινε από τον εκρηκτικό μηχανισμό και το μετέφεραν στα εργαστήρια.