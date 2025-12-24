Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων στη Χαλκιδική, καθώς ένα επτάχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 13:15, στο 55ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε το παιδί με οδηγό την 45χρονη μητέρα του και συνοδηγό τον 43χρονο πατέρα του εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και συγκρούστηκε με ιδιωτικής χρήσης φορτηγό όχημα που οδηγούσε ένας 59χρονος.

Το επτάχρονο παιδί έχασε τη ζωή του, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του τραυματίστηκαν, με τη μητέρα του να φέρει σοβαρότερα τραύματα.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχαίας Πολυγύρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ: αναφέρει:

«Σήμερα (24 Δεκεμβρίου 2025) και ώρα 13:15 περίπου, στο 55ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 45χρονη ημεδαπή συγκρούστηκε με Ι.Χ.Φ. όχημα, που οδηγούσε 59χρονος ημεδαπός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ανήλικου ηλικίας 7 ετών, καθώς και τον τραυματισμό της 45χρονης οδηγού και ενός 43χρονου ημεδαπού, που επέβαιναν όλοι στο πρώτο όχημα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου».