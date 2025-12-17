Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ένα ΙΧ παρέσυρε ηλικιωμένο και στη συνέχεια έπεσε πάνω σε δέντρο.

Το συμβάν σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ηρώδου Αττικού και Βασιλέως Γεωργίου, την ώρα που το άτομο επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και προσωπικό από το Μέγαρο Μαξίμου και την Προεδρική Φρουρά, ενώ ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη.

Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου διακόπηκε.