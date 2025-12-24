Τη σημασία διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία- ως δύο χωρών που δεσμεύονται μεταξύ άλλων και από τη γεωγραφία- προκειμένου να προλαμβάνονται πιθανές εντάσεις και κρίσεις ανέδειξε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του Σκάι.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπεράσπισε την πολιτική των αποκαλούμενων «ήρεμων νερών», ως μια θεμελιώδη επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, δια της οποίας η κυβέρνηση κέρδισε χρόνο προκειμένου να ανασυνταχθεί τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και σε αυτόν της οικονομίας, αλλά και να ενισχύσει τη διπλωματική θέση της στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Έχουμε αναπτύξει σχέσεις άριστες με όλους τους ισχυρούς διεθνείς παίκτες, και δεν μιλώ μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε τις χώρες του Κόλπου, έχουμε το Ισραήλ, έχουμε τις μεγάλες στρατηγικές σχέσεις με την Αίγυπτο, έχουμε πολύ πιο ενισχυμένες και ανθεκτικές ένοπλες δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων μηνών στην Άγκυρα όπου και αναμένεται να συναντηθούν οι κ. Μητσοτάκης και Ερντογάν, στο γνωστό σχήμα με την παρουσία των δύο υπουργών Εξωτερικών και των διπλωματικών συμβούλων των δύο ηγετών.

Όσον αφορά την ατζέντα του Συμβουλίου, θα προετοιμαστεί στον επόμενο γύρο του πολιτικού διαλόγου και της «θετικής ατζέντας», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι οι μείζονες διαφορές, «θεμελιώδεις» όπως τις χαρακτήρισε, με αιχμή την οριοθέτηση ΑΟΖ- υφαλοκρηπίδας, παραμένουν, γεγονός όμως που δεν πρέπει να εμποδίζει τις δύο πλευρές να συναντώνται και να συζητούν.

«Εκείνο, το οποίο επιδιώκουμε, είναι να επέλθει μία σχέση κανονικότητας. Να το πω διαφορετικά. Εγώ από την πρώτη μέρα είπα είναι οι γείτονές μας, θα πρέπει να συνομιλούμε. Δεν θα πρέπει να είναι είδηση το γεγονός ότι βρισκόμαστε για να μπορέσουμε να συζητούμε για τα τεράστια θέματα, τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος, τις μεγάλες κοινές προκλήσεις», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη όσο δεν επιλύεται το ζήτημα των θαλασσίων ζωνών τόσο θα υφέρπουν οι εντάσεις. Ο ίδιος πάντως εκτίμησε ότι υπάρχει η πολιτική βούληση ώστε οι δύο πλευρές να συζητήσουν επί της ουσίας για τα μείζονα. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι μετά την τελευταία συνάντηση του με τον κ. Φιντάν, τον Νοέμβριο του 2024 στην Αθήνα, αμφότεροι δήλωσαν δημοσίως ότι εκλείπει το κοινό πλαίσιο κατανόησης προκειμένου να προχωρήσουν οι πολιτικές διαβουλεύσεις στο θέμα της οριοθέτησης.