Την καλή προσωπική του σχέση με τον Μπιλ Κλίντον επικαλέστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να δικαιολογήσει την δήλωση που έκανε ότι «στενοχωρήθηκε» με την δημοσιοποίηση των φωτογραφιών του αρχείου του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Τραμπ «ξεπλένει» τον εαυτό του μέσω του Κλίντον

Προχωρώντας σε μια κίνηση που έχει στόχο να πείσει την κοινή γνώμη, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης, ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό στο γεγονός ότι ο παιδόφιλος και καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας, Τζέφρι Έπσταϊν, είχε στενές σχέσεις με όλη την αμερικανική (και όχι μόνο) ελίτ, ο Τραμπ υποστήριξε πως: «Στενοχωρήθηκα βλέποντας τις φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον. Μου αρέσει ο Μπιλ και λυπάμαι που βλέπω να κυκλοφορούν φωτογραφίες του. Πάντα είχαμε καλές σχέσεις. Εγώ ήμουν καλός μαζί του και εκείνος ήταν καλός μαζί μου. Δεν μου αρέσει να βλέπω τέτοιες φωτογραφίες, αλλά αυτό είναι που θέλουν κυρίως οι Δημοκρατικοί και κάποιοι κακοί Ρεπουμπλικάνοι. Δίνουν φωτογραφίες και για εμένα. Όλοι είχαν κάποια σχέση με αυτόν τον άνθρωπο (σ.σ. τον Έπσταϊν), είτε στενή είτε όχι. Ήταν παντού στο Παλμ Μπιτς και αλλού… και ο Μπιλ Κλίντον ήταν φίλος του, αλλά σχεδόν όλοι ήταν. Εγώ τον πέταξα έξω από το Μαρ-α-λάγκο».

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί ότι ήξερε ή ότι είχε ο ίδιος συμμετοχή σε παρανομίες που σχετίζονται με την δράση του Τζέφρι Έπσταϊν και δεν υπάρχει επίσης μέχρι τώρα κανένα στοιχείο που να καταδεικνύει ότι συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στο κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων του Έπσταϊν. Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι διέκοψε κάθε σχέση μαζί του όταν «του έκλεψε ανθρώπους» που εργάζονταν στο Μαρ-α-λάγκο.

Ο Τραμπ πάντως συνέχισε την τακτική να προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών από τους Δημοκρατικούς, αποτελεί μια προσπάθεια «να αποσπαστεί η προσοχή από την τεράστια επιτυχία που έχει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα».

Έξαλλοι όλοι με το υπουργείο Δικαιοσύνης για τα αρχεία

Οι δηλώσεις αυτές του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται την ώρα που η βάση των ψηφοφόρων του εμφανίζεται ιδιαίτερα διχασμένη σε σχέση με τις φωτογραφίες, αλλά και για όσα έγραφα βγαίνουν στην δημοσιότητα, ενώ παράλληλα αρκετοί υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης συνεχίζει να παρακρατά πληροφορίες που θα μπορούσαν να «κάψουν» αρκετούς συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, όσον αφορά ακόμα τα στοιχεία που έχει δώσει στην δημοσιότητα (τα οποία έχουν δεχθεί βαριά επεξεργασία και λογοκρισία υπό την οπτική της προστασίας των θυμάτων του Έπσταϊν), και το γεγονός ότι το ίδιο το υπουργείο έχει πει ότι ακόμα παρακρατεί αρχεία για επεξεργασία καθώς δεν μπορούσε να τα δημοσιεύσει μέχρι την Παρασκευή που ήταν η προθεσμία που είχε από το Κογκρέσο, συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις.

Αρκετά θύματα του Έπσταϊν έχουν υποστηρίξει ότι ο τρόπος δημοσιοποιήσης των αρχείων είναι ελλιπής και δεν δίνει την πραγματική εικόνα. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάσι και ο Δημοκρατικός βουλευτής Ρο Κάνα ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν τη δημοσιοποίηση περισσότερων αρχείων και, εάν χρειαστεί, να κινηθούν για περιφρόνηση του Κογκρέσου κατά της γενικής εισαγγελέως Παμ Μπόντι.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατέθεσε επίσης νομοθετική πρωτοβουλία που θα καλεί τον ηγέτη της πλειοψηφίας, Τζον Θούν — Ρεπουμπλικανό — να λάβει «κατάλληλα» νομικά μέτρα ώστε το Κογκρέσο να αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που καλύπτονται από τη σχετική νομοθεσία, η οποία ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε σε νόμο από τον Τραμπ.

Παρέμβαση Κλίντον εναντίον Τραμπ και υπουργείου

Στην όλη υπόθεση παρενέβη για πρώτη φορά και ο Μπιλ Κλίντον, ο οποίος δια του εκπροσώπου του Ανχέλ Ουρένα, κάλεσε τον Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα κάθε εναπομείναν στοιχείο που αναφέρεται ή περιλαμβάνει φωτογραφίες του Μπιλ Κλίντον. Σύμφωνα με τον ίδιο: «Τα έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής καθιστούν σαφές πως κάποιος ή κάτι προστατεύεται. Η Άρνηση να δοθεί όλο το υλικό θα επιβεβαιώσει την ευρέως διαδεδομένη υποψία ότι οι ενέργειες του υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν αποσκοπούν στη διαφάνεια, αλλά στις υπαινικτικές εντυπώσεις, μέσω επιλεκτικών διαρροών που υπονοούν παρανομία για άτομα τα οποία έχουν ήδη επανειλημμένα απαλλαγεί από κάθε κατηγορία από το ίδιο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επί σειρά ετών και υπό κυβερνήσεις και υπουργούς Δικαιοσύνης και των δύο κομμάτων», πρόσθεσε.