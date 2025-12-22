Σοβαρές αντιδράσεις, αλλά και ερωτηματικά προκαλεί η πολιτική του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σχετικά με τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν που έχουν αναγκαστεί από σχετικό ψήφισμα του Κογκρέσου να δώσουν στην δημοσιότητα, καθώς όπως αποκαλύφθηκε μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αποσύρθηκε από την ιστοσελίδα που φιλοξενεί την βάση δεδομένων, μόνο και μόνο για να ξανανέβει αργότερα επεξεργασμένη, ενώ ολόκληρα έγγραφα έχουν λογοκριθεί, όπως επί παραδείγματι όλες οι σελίδες δικαστικού εγγράφου από δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς, συνολικά 16 αρχεία κατέβηκαν και πέρασαν εκ νέου επεξεργασία γιατί υπήρξαν καταγγελίες από θύματα του Έπσταϊν ότι περιείχαν κρίσιμες και ευαίσθητες πληροφορίες για τους ίδιους.

Η φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται ο Τραμπ, απεικονίζει ένα συρτάρι γραφείου που περιέχει διάφορες φωτογραφίες. Ανάμεσά τους βρίσκεται και μία στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται μαζί με τη Γκισλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργάτιδα του Τζέφρι Επσταϊν. Σύμφωνα με το CNN, η συγκεκριμένη φωτογραφία είχε αφαιρεθεί από τον ιστότοπο το Σάββατο.

Αντιδράσεις για το κατέβασμα

«Αυτή η φωτογραφία, το αρχείο 468, από τα αρχεία Επσταϊν που περιλαμβάνει τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έχει πλέον αφαιρεθεί από τη δημοσιοποίηση του υπουργείου Δικαιοσύνης», ανέφεραν οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής σε ανάρτησή τους στο X το Σάββατο.

«Παμ Μπόντι (σ.σ. η υπουργός Δικαιοσύνης), ισχύει αυτό; Τι άλλο συγκαλύπτεται; Χρειαζόμαστε διαφάνεια για τον αμερικανικό λαό», πρόσθεσαν.

«Πρόκειται για συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο», υποστήριξαν οι Δημοκρατικοί βουλευτές της επιτροπής σε μεταγενέστερη ανάρτηση.

Η απάντηση του υπουργείου

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε: «Οι φωτογραφίες και το υπόλοιπο υλικό θα συνεχίσουν να εξετάζονται και να υφίστανται επεξεργασία (απόκρυψη στοιχείων) σύμφωνα με τον νόμο, με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς λαμβάνουμε πρόσθετες πληροφορίες».

Η κριτική για την τροποποίηση των αρχείων αναδεικνύει το έντονα φορτισμένο πολιτικό κλίμα γύρω από τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που διατάχθηκε από το Κογκρέσο, με τους Δημοκρατικούς να υποστηρίζουν ότι τα αρχεία που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα είναι σε μεγάλο βαθμό λογοκριμένα και επιλεγμένα με τρόπο που παρουσιάζει αρνητικά τους Δημοκρατικούς, μεταξύ αυτών και τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, το υπουργείο Δικαιοσύνης διευκρίνισε ότι η απόσυρση έγινε προκειμένου να διασφαλιστεί αν απαιτούνταν περαιτέρω επεξεργασία για την προστασία των θυμάτων. Όπως ανέφερε, μετά από σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στη φωτογραφία δεν απεικονίζονται θύματα του Επσταϊν και, ως εκ τούτου, μπορεί να δημοσιευτεί εκ νέου χωρίς καμία τροποποίηση.