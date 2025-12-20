Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκίνησε να δίνει στη δημοσιότητα τα πολυαναμενόμενα «αρχεία Έπσταϊν», έπειτα από μήνες έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης με τους Δημοκρατικούς και μέρος του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, αλλά και πιέσεων από την κοινή γνώμη, εξαιτίας των επανειλημμένων προσπαθειών από την κυβέρνηση να αποφευχθεί οποιοσδήποτε λεπτομερής έλεγχος αναφορικά με τις σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Η δημοσιοποίηση ακολουθεί τη δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Τοντ Μπλανς, ότι ορισμένα από τα αρχεία ενδέχεται να κρατηθούν προσωρινά εκτός δημοσιότητας, εξαιτίας της ανάγκης προστασίας των θυμάτων, αλλά και γιατί το υπουργείο δεν έχει καταφέρει να κάνει τις ενέργειες που απαιτούνται για να γίνουν άμεσα διαθέσιμα όλα τα αρχεία εντός της προθεσμίας που είχε δοθεί από το Κογκρέσο.

Στην ιστοσελίδα όπου φιλοξενούνται τα έγγραφα —την οποία το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλεί «πλήρη βιβλιοθήκη Έπσταϊν»— έχει προστεθεί σχετική προειδοποίηση όσον αφορά τα όσα αυτά αναφέρουν:

«Εν όψει της προθεσμίας που έθεσε το Κογκρέσο, καταβλήθηκαν όλες οι εύλογες προσπάθειες για τον έλεγχο και την απόκρυψη προσωπικών δεδομένων που αφορούν θύματα, άλλα ιδιωτικά πρόσωπα, καθώς και για την προστασία ευαίσθητου υλικού από τη δημοσιοποίηση. Ωστόσο, λόγω του τεράστιου όγκου πληροφοριών, ενδέχεται η ιστοσελίδα να περιλαμβάνει, εκ παραδρομής, μη δημόσια προσωπικά δεδομένα ή άλλο ευαίσθητο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων σεξουαλικής φύσεως».

<br />

«Περιμένω ότι θα δημοσιεύσουμε περισσότερα έγγραφα τις επόμενες εβδομάδες», πρόσθεσε ο Μπλανς στις δηλώσεις του πριν ξεκινήσει η διαδικασία δημοσιοποίησης.

Αντιδράσεις από Δημοκρατικούς για την καθυστέρηση

Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με επικεφαλής τους Ρόμπερτ Γκαρσία και Τζέιμι Ράσκιν, καταδίκασαν την καθυστέρηση της κυβέρνησης Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα το σύνολο των φακέλων, κάνοντας λόγο για παραβίαση της ομοσπονδιακής νομοθεσίας και δηλώνοντας ότι θα εξετάσουν νομικές ενέργειες.

Το σκάνδαλο κυριαρχεί εδώ και μήνες στην πολιτική ζωή της Ουάσινγκτον, καθώς πέρα από την ανοιχτή αντιπαράθεση για το θέμα μεταξύ του Τραμπ και των Δημοκρατικών, η τακτική της κυβέρνησης να καθυστερεί την δημοσιοποίηση τους έχει επιφέρει σχίσμα στην συντηρητική βάση των ψηφοφόρων του προέδρου Τραμπ και έχει πυροδοτήσει κατηγορίες περί απόπειρας «συγκάλυψης» από όλο το πολιτικό φάσμα.

Τι να περιμένουμε από τα έγγραφα

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα έγγραφα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη σχέση του Τραμπ με τον Έπσταϊν, ο οποίος αυτοκτόνησε σε φυλακή του Μανχάταν το 2019, εν αναμονή της δίκης του για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων. Ο Τραμπ και ο Έπσταϊν υπήρξαν στενοί φίλοι επί σειρά ετών, όμως όπως είναι γνωστό οι σχέσεις τους διακόπηκαν απότομα.

Ο Τραμπ δεν κατηγορείται για καμία παράνομη πράξη στο πλαίσιο των μέχρι τώρα αποκαλύψεων και ερευνών για την δράση του Έπσταϊν, όμως παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πώς, πότε και γιατί τερματίστηκε η σχέση του με τον Έπσταϊν, καθώς και για το τι γνώριζε ο ίδιος σχετικά με τη δράση του. Ο Τραμπ και οι συνεργάτες του αρνούνται ότι γνώριζε τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι συμμετείχε στο κύκλωμα διακίνησης.

Το σίγουρο είναι ότι τα έγγραφα που δημοσιεύονται θα περιέχουν αρκετές σοκαριστικές πληροφορίες για την δράση του Έπσταϊν, και το υπουργείο Δικαιοσύνης άλλη του προειδοποίηση στην σελίδα αναφέρει πως: «Ορισμένα από τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν περιγραφές σεξουαλικής κακοποίησης. Ως εκ τούτου, οι αναγνώστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάποια τμήματα ενδέχεται να μην είναι κατάλληλα για όλους».

Για την ώρα, από μια πρώτη ματιά στα νέα ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας, ξεχωρίζει ο όγκος των φωτογραφιών στις οποίες εμφανίζεται ο πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον. Σε μια από αυτές εμφανίζεται μέσα σε μια πισίνα με την συνεργό του Έπσταϊν, Γκίσλεϊν Μάξουελ και σε μια άλλη σε ένα τζακούζι με μια άλλη γυναίκα το πρόσωπο της οποίας έχει καλυφθεί. Στο πακέτο που δημοσιεύθηκε υπάρχουν χιλιάδες φωτογραφίες στις οποίες εκτός από τον Μπιλ Κλίντον, εμφανίζονται μεταξύ άλλων, ο Μικ Τζάγκερ, ο Μάικλ Τζάκσον, η Νταϊάνα Ρος, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον και πολλοί άλλοι. Οι περισσότερες από τις φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί προς το παρόν δεν πιστοποιούν την συμμετοχή των εικονιζόμενων σε αξιόποινες πράξεις, ούτε αποτελούν απόδειξη ότι γνώριζαν τις δραστηριότητες του Έπσταϊν.

Παρέμβαση Λευκού Οίκου μετά την δημοσιοποίηση

Μετά την δημοσιοποίηση της νέας φουρνιάς ντοκουμέντων από το αρχείο του Έπσταϊν, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, με ανακοίνωση της υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ είναι η πιο διαφανής στην Ιστορία». Μάλιστα δίνοντας τον τόνο για το πως η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τα ντοκουμέντα αυτά στην σχετική ανακοινώσει τονιζόταν ότι: «Με τον πρόεδρο Τραμπ να καλεί πρόσφατα σε περαιτέρω έρευνες για τους Δημοκρατικούς φίλους του Έπσταϊν, η κυβέρνηση έχει κάνει περισσότερα για τα θύματα από ότι έκαναν ποτέ οι Δημοκρατικοί. Και ενώ ο πρόεδρος Τραμπ υλοποιεί τις υποσχέσεις του, Δημοκρατικοί όπως ο Χακίμ Τζέφρις και η Στέισι Πλάσκετ δεν έχουν ακόμα δώσει εξηγήσεις σχετικά με το γιατί ζητούσαν χρήματα και συναντήσεις από τον Έπσταϊν, ακόμα και αφού εκείνος είχε καταδικαστεί».