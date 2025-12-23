Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη (23/12), η αποστολή των πρώτων μηνυμάτων (SMS) προς τους δικαιούχους του δωρεάν προγράμματος για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Τα SMS με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό θα αποσταλούν σταδιακά σε συνολικά 30.000 δικαιούχους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη, δωρεάν πρόσβαση σε καινότομα φάρμακα για την παχυσαρκία και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική.

Συγκεκριμένα, σήμερα και αύριο (24/12) θα αποσταλούν συνολικά 13.000 SMS προς τους ωφελούμενους του προγράμματος, ενώ την ερχόμενη Κυριακή και τη Δευτέρα (29/12) θα ακολουθήσει η αποστολή ακόμα 17.000 μηνυμάτων.

Που απευθύνεται

Το πρόγραμμα παρέχει ολιστική και δωρεάν φροντίδα σε άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, με αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ άνω του 40 ή ΔΜΣ 37-40 και σχετικές συννοσηρότητες).

Περιλαμβάνει δωρεάν ιατρική επίσκεψη σε συμβεβλημένη δημόσια δομή και δωρεάν παροχή διατροφικής συμβουλευτικής, συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής και επαναληπτική ιατρική επίσκεψη για την παρακολούθηση της πορείας, με στόχο τη σταδιακή απώλεια βάρους, την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών και τη μακροχρόνια διαχείριση του βάρους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό τους ηλεκτρονικά, ενώ όσοι δεν την έχουν ενεργοποιήσει μπορούν να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.